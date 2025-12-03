Tak wynika z opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz niektórych innych ustaw (UDER101). Celem proponowanej nowelizacji jest ograniczenie zakresu dokumentów, których złożenie jest wymagane przy ubieganiu się o pomoc publiczną o charakterze de minimis.

Zgodnie z unijnymi przepisami wnioskujący o nią rolnik musi przedłożyć oświadczenie o otrzymaniu innej tego rodzaju pomocy. Służy to weryfikacji tego, czy nie doszło do przekroczenia limitu wsparcia. Unijne prawo dopuszcza jednak odejście od tego obowiązku, ale tylko wtedy, gdy państwo członkowskie będzie dysponowało inną metodą weryfikacji. Dlatego też w projekcie zaproponowano utworzenie centralnych rejestrów pomocy publicznej zawierających również informacje o pomocy o charakterze de minimis.

Kto będzie prowadził rejestr pomocy de minimis?

Obowiązek ich prowadzenia będzie ciążył na ministrze rolnictwa i prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. „Przewiduje się wykorzystanie w tym celu już funkcjonujących dostępnych baz danych: bazy SRPP – System Rejestracji Pomocy Publicznej zawierającej informacje o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz bazy SUDOP – System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej, zawierającej informacje o pozostałej pomocy de minimis, oraz zasilanie rejestrów danymi ze składanych w postaci elektronicznej sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej” – czytamy w założeniach do projektu ustawy.

Zniesienie obowiązku przedstawiania zaświadczeń lub oświadczeń dotyczących udzielonej pomocy de minimis nastąpi 1 stycznia 2027 r. Stanie się to po tym, jak do rządowych baz zostaną wprowadzone dane o pomocy de minimis za lata 2024–2026.