Nowe płatności na mikrorachunek podatkowy

Rozporządzenie ministra finansów i gospodarki z 25 września 2025 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz.U. poz. 1305) zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2023 r. (Dz.U. poz. 2802). W nowym rozporządzeniu:

w części dotyczącej VAT została dodana do katalogu należności nowa płatność (VAT-KU), która wynika z obowiązku zapłaty przez płatnika VAT od kaucji pobranych przez wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje za opakowania objęte systemem kaucyjnym, które nie zostały zwrócone w tym systemie;

nowa grupa płatności „Podatki wyrównawcze” obejmuje:

płatność podatku wyrównawczego wynikającego z zeznania o wysokości globalnego podatku wyrównawczego (GLB-I1),

płatność podatku wyrównawczego wynikającego z zeznania o wysokości krajowego podatku wyrównawczego (GLB-D1),

płatność podatku wyrównawczego wynikającego z zeznania o wysokości podatku wyrównawczego od niedostatecznie opodatkowanych zysków (GLB-U1);

pozostawiono symbole formularzy / tytuły płatności, które dotyczą nieobowiązujących już formularzy deklaracji: POG-4, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, CIT-8A, CIT-8B, P-KOP/MS i P-KOP/RG, ponieważ mogą pojawić się płatności nieprzedawnionych należności, które dotyczą tych deklaracji.

Nowe rozporządzenie weszło w życie 1 października 2025 r.

Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego

Rozporządzenie ministra finansów i gospodarki z 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz.U. poz. 1319) m.in. doprecyzowuje, że użytkownik konta osoby fizycznej i użytkownik konta jednostki organizacyjnej nie są uprawnieni do wnoszenia za pośrednictwem tych kont pism związanych z wykonywaniem władzy publicznej przez tego użytkownika lub jednostkę organizacyjną, w imieniu której działa.

Zmienione przepisy obowiązują od 1 października 2025 r.

OD 9 PAŹDZIERNIKA

Exit tax

W rozporządzeniu ministra finansów i gospodarki z 22 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz.U. poz. 1280) podatnikom PIT po raz kolejny został przedłużony termin na wpłatę podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax) wynikającego z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2027 r. Podatek trzeba będzie wpłacić do:

7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utracił w całości lub w części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem – w przypadku gdy utrata w całości lub w części tego składnika majątku nastąpiła przed 1 grudnia 2027 r. (wcześniejsze przedłużenie dotyczyło składników majątku, w przypadku których utrata prawa do opodatkowania nastąpiła przed 1 grudnia 2025 r.);

31 grudnia 2027 r. (wcześniej termin był przedłużony do 31 grudnia 2025 r.) – w pozostałych przypadkach.

OD 10 PAŹDZIERNIKA

Składka wypadkowa

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 18 września 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. poz. 1292) płatnicy składek do ustalenia rodzaju przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności stosują klasyfikację PKD 2007. Pięcioznakowy kod rodzaju przeważającej działalności według PKD 2007 należy podawać w informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2025 r.

Zmienione przepisy obowiązują od 10 października 2025 r.

OD 1 listopada

Przygotowania do KSeF

Zgodnie z art. 17b ustawy z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1598; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. poz. 1203) od 1 listopada 2025 r. podatnicy będą mogli pobrać certyfikaty wystawcy faktury (certyfikaty KSeF). Pozwolą one na uwierzytelnienie się w systemie i są niezbędne do wystawiania e-faktur na wypadek awarii systemu i w trybie „offline24” w okresie obligatoryjnego KSeF. Certyfikaty mają zapewnić bezpieczeństwo i kompletność systemu, a jednocześnie zagwarantować ciągłość procesu wystawiania faktur niezależnie od okoliczności zewnętrznych.

Obowiązki i uprawnienia

od 1 PAŹDZIERNIKA

Inwentaryzacja

Obecnie można już rozpocząć inwentaryzację, trzeba to bowiem zrobić nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończyć 15 stycznia następnego roku. Czyli jest na to czas od 1 października 2025 r. do 15 stycznia 2026 r. Generalnie należy ją przeprowadzić na dzień bilansowy. Jest to obowiązek kierownika jednostki, który wynika z art. 26–27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1218). Nie można zrezygnować z inwentaryzacji. Jest to najlepsze narzędzie do zweryfikowania prawdziwej ilości i jakości aktywów jednostki oraz źródeł ich finansowania. Inwentaryzacja ma na celu stwierdzenie stanu rzeczywistego aktywów i pasywów, porównanie go ze stanem ewidencyjnym oraz zidentyfikowanie i wyjaśnienie różnic. Potem następuje rozliczenie tych różnic w księgach rachunkowych, aby stan ewidencyjny odpowiadał stanowi faktycznemu.

Nie ma jednakowych wzorów – rodzaj dokumentów związanych z inwentaryzacją zależy od wielkości danej jednostki, specyfiki jej działalności, zakresu inwentaryzacji itp. Warto w tym zakresie posiłkować się stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Zgodnie z nim treść zarządzenia zależy od tego, czy działa stała komisja inwentaryzacyjna, czy też jest ona powoływana do wykonania określonego zadania. W tym drugim przypadku zarządzenie określa w szczególności: skład komisji inwentaryzacyjnej, w tym jej przewodniczącego, rodzaje zapasów objętych spisem, datę, na którą się przeprowadza spis (datę ustalania stanu faktycznego), datę jego rozpoczęcia i zakończenia (rozliczenia). Zobowiązuje ono osoby odpowiedzialne do obecności podczas spisu powierzonych im zapasów. Jeżeli osoba odpowiedzialna za zapasy objęte spisem z natury nie może w nim uczestniczyć, to powiadamia o tym kierownika jednostki i wskazuje osobę upełnomocnioną (upoważnioną) do uczestniczenia w jej imieniu w spisie z natury. W razie niewskazania przez osobę odpowiedzialną osoby upoważnionej do udziału w spisie w jej imieniu kierownik jednostki decyduje o celowości komisyjnego przeprowadzenia spisu z natury przez zespół w składzie co najmniej trzyosobowym. Kierownik może też wyznaczyć osobę, która podczas spisu będzie reprezentować (zastępować) osobę odpowiedzialną za zapasy objęte spisem.

do 31 PAŹDZIERNIKA

Lokalna dokumentacja cen transferowych

W przypadku gdy rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu lokalną dokumentację cen transferowych za 2024 r. należy sporządzić do 31 października 2025 r. Natomiast informację o cenach transferowych (informację TPR) trzeba złożyć do 1 grudnia 2025 r. (ponieważ 30 listopada 2025 r. wypada w niedzielę).

Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

1) 10 mln zł – w przypadku transakcji towarowej;

2) 10 mln zł – w przypadku transakcji finansowej;

3) 2 mln zł – w przypadku transakcji usługowej;

4) 2 mln zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1–3.

W przypadku transakcji z podmiotem (zarówno powiązanym, jak i niepowiązanym), który ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym, próg dokumentacyjny wynosi:

1) 2,5 mln zł – w przypadku transakcji finansowej;

2) 500 tys. zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.

