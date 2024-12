Ważne informacje dla klientów biur.

NOWOŚCI W PRAWIE

od 1 stycznia

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz.U. poz. 1362) od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4666 zł (wcześniej było to 4300 zł), a minimalna stawka godzinowa 30,50 zł (zamiast 28,10 zł).

Kasowy PIT

Ustawa z 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1593) wprowadza rozwiązania, które mają umożliwić przedsiębiorcom płacenie PIT dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę oraz potrącanie kosztów uzyskania przychodów po dokonaniu zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę. Zgodnie z ww. ustawą w przypadku metody kasowej rozliczania przychodów za datę powstania przychodu będzie się uważać dzień uregulowania należności, nie później niż dzień:

1) upływu dwóch lat, licząc od dnia wystawienia faktury, albo

2) likwidacji działalności gospodarczej.

Kasowy PIT będą mogli stosować podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą, którzy opłacają podatek dochodowy według skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT), IP BOX (art. 30ca ustawy o PIT), podatek liniowy (art. 30c ustawy o PIT) oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Kasowy PIT będzie mógł wybrać podatnik, jeżeli łącznie spełni następujące warunki:

1) jego przychody z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w roku bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 1 mln zł, przy czym w przypadku przedsiębiorstwa w spadku w przychodach uwzględnia się również przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie przez zmarłego przedsiębiorcę;

2) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie prowadzi ksiąg rachunkowych;

3) złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze metody kasowej rozliczania przychodów, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, a w przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia działalności gospodarczej, albo w terminie, do końca roku podatkowego, jeżeli rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło w grudniu roku podatkowego.

Metoda kasowa rozliczania przychodów będzie stosowana wyłącznie do przychodów, które:

1) wynikają z transakcji między podatnikiem a przedsiębiorcą oraz

2) są udokumentowane fakturami.

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2025 r.

Unijne zwolnienie z VAT dla małych firm

Zgodnie z ustawą z 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1721) od przyszłego roku podatnik, który posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski i którego roczny obrót na terytorium Unii Europejskiej nie przekroczył w poprzednim ani bieżącym roku podatkowym kwoty 100 tys. euro, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia dla dostaw towarów i świadczenia usług w państwie członkowskim innym niż RP, na warunkach określonych przez to państwo członkowskie, jeżeli to państwo wprowadziło zwolnienie na zasadach odpowiadających regulacjom, o których mowa w art. 113a ustawy o VAT. Z analogicznego zwolnienia będą mogły skorzystać w Polsce podmioty, które mają siedzibę działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim niż RP.

Ponadto od 1 stycznia 2025 r. zmodyfikowane zostały zasady ustalania miejsca świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz usług takich jak targi i wystawy. Jako zasadę utrzymano, że miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. Zasady tej – co jest nowością – nie będzie się stosować, jeżeli obecność na takich imprezach jest wirtualna.

Tak jak dotychczas miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana. Jeżeli jednak takie usługi będą dotyczyć działalności, która jest transmitowana lub w inny sposób udostępniana wirtualnie, miejscem świadczenia tych usług będzie miejsce, w którym podmiot niebędący podatnikiem, na rzecz którego są świadczone te usługi, posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Podwyżka akcyzy

Ustawa z 18 października 2024 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. poz. 1681) podnosi stawki akcyzy na wyroby tytoniowe, wyroby nowatorskie i płyn do papierosów elektronicznych, przy czym stawki z 2024 r. będą obowiązywać do 28 lutego 2025 r., a dopiero w okresie od 1 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. stawki te wyniosą na:

papierosy – 345,00 zł za każde 1000 sztuk i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej;

tytoń do palenia – 260,14 zł za każdy kilogram i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej;

cygara i cygaretki – 655,00 zł za każdy kilogram;

papierosy nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną – 572,30 zł za każde 1000 sztuk;

tytoń do palenia nieobjęty obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczony maksymalną ceną detaliczną – 421,22 zł za każdy kilogram;

susz tytoniowy – 421,22 zł za każdy kilogram;

susz tytoniowy nieoznaczony znakami akcyzy – 842,43 zł za każdy kilogram;

wyroby nowatorskie – 565,52 zł za każdy kilogram i 32,05 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;

wyroby nowatorskie w przypadku produkcji niezgodnej z art. 47 ustawy o podatku akcyzowym – 565,52 zł za każdy kilogram i 32,05 proc. trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;

płyn do papierosów elektronicznych – 0,96 zł za każdy mililitr.

Ustawa określa także nowe – jeszcze wyższe ‒ stawki na ww. wyroby akcyzowe, które będą obowiązywać od początku 2026 r. i 2027 r.

Ponadto ustawa zawiera regulacje przejściowe dotyczące oznaczania w 2025 r. znakami akcyzy papierosów, tytoniu do palenia i wyrobów nowatorskich.

Renta wdowia

Ustawa z 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1243) przewiduje wprowadzenie nowej reguły wypłacania świadczeń w przypadku zbiegu praw z tytułu bycia wdową lub wdowcem. Zgodnie z tą ustawą osobie uprawnionej do renty rodzinnej oraz do emerytury, emerytury rolniczej, emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej będzie się wypłacać jedno (wybrane przez uprawnionego) świadczenie w całości oraz dodatkowo część drugiego, która będzie wynosić:

15 proc. od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.,

25 proc. od 1 stycznia 2027 r.

Świadczenia będą wypłacane na zasadach określonych w tej ustawie od 1 lipca 2025 r., ale osoby, które będą spełniać warunki do wypłaty świadczeń na tych zasadach, mogą składać wnioski o ustalenie zbiegu świadczeń od 1 stycznia 2025 r.

Dodatek do renty socjalnej

Zgodnie z ustawą z 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615) osobie uprawnionej do renty socjalnej, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, będzie przysługiwać dodatek dopełniający w wysokości 2520 zł, który będzie wypłacany razem z rentą socjalną.

Dodatek dopełniający będzie przyznawany na wniosek osoby ubiegającej się o ten dodatek lub jej przedstawiciela ustawowego, a także na wniosek innej osoby, kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych, działających za zgodą osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

obowiązki i uprawnienia

do 31 grudnia 2024 r.

Spis z natury u podatników prowadzących PKPiR

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) muszą sporządzić i wpisać do księgi spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów m.in.: na koniec każdego roku podatkowego oraz na dzień 1 stycznia. Przy czym obowiązek sporządzenia spisu z natury na 1 stycznia 2025 r. nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na 31 grudnia 2024 r. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia 2025 r. do PKPiR wpisuje się spis z natury sporządzony na 31 grudnia 2024 r.

Ostateczna korekta ZFŚS

Pracodawcy, którzy w 2024 r. prowadzili zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mają obowiązek dokonania ostatecznej korekty odpisów do końca grudnia. Muszą przeliczyć odpis ponownie i ustalić jego wartość całoroczną, uwzględniając faktyczną przeciętną liczbę pracowników w roku kalendarzowym. Przypomnijmy, wcześniej równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawcy przekazali na rachunek bankowy funduszu socjalnego do 30 września, z tym że do 31 maja przelewali kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów podstawowych.

W tym roku odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy wynosi 2417,14 zł.

Odpisy trzeba naliczyć na podstawie rzeczywistego średniorocznego zatrudnienia. Przy obliczaniu tej przeciętnej faktycznej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (obrachunkowym) pracodawca może się posługiwać ewidencją kadrową. Powinien więc policzyć osoby zatrudnione w poszczególnych miesiącach i przeliczyć na pełne etaty. Posługuje się przy tym jedną z trzech metod statystycznych: uproszczoną, średnią chronologiczną lub arytmetyczną. Następnie sumuje liczbę pracowników zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymany wynik dzieli przez 12. W przypadku gdy zaplanowana liczba zatrudnionych była niższa niż stan zatrudnienia w rzeczywistości, na 31 grudnia należy dokonać uzupełnienia odpisu, a także uzupełnienia środków przekazywanych na wyodrębniony rachunek bankowy. Natomiast, jeśli na koniec roku kalendarzowego faktyczna liczba zatrudnionych była niższa od planowanej, to należy dokonać korekty. Praktyką jest pozostawienie nadpłaty na rachunku. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą bowiem na rok następny.

Coroczny przegląd danych osobowych

Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 288) wymaga od pracodawców, aby dokonywali przynajmniej raz w roku przeglądu danych osobowych zebranych i przetwarzanych w ramach działalności ZFŚS. Przegląd ten ma zidentyfikować, a następnie doprowadzić do usunięcia danych, które nie są niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane. W ramach takiej weryfikacji dane powinny zostać ocenione pod kątem wszystkich celów, w jakich są przetwarzane – a więc zarówno w celu ustalenia prawa do świadczeń i ich przyznania, jak i w celu dochodzenia roszczeń przez pracodawcę czy przeciw niemu. Ustalenie, że konkretne dane są niezbędne do realizacji któregokolwiek z powyższych celów, pozwala na ich dalsze przechowywanie. Nie zawsze dotyczy to wszystkich zebranych danych, a jedynie tych niezbędnych – przy czym ocena każdorazowo zależeć będzie od konkretnego przypadku. Po skończonej weryfikacji rekomendowane jest sporządzenie protokołu z weryfikacji oraz wskazanie, jakie dokumenty lub dane zostały usunięte.