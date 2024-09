W ramach swojej działalności gospodarczej prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe z języka angielskiego (PKD 85.59.A), a także – w mniejszym rozmiarze – usługi fotograficzne (PKD 74.20.Z).

Od października planuję rozpocząć zaoczne studia magisterskie na kierunku fotografia, gdyż liczę, że zdobyta w ten sposób wiedza (w szczególności teoretyczne i praktyczne umiejętności dotyczące przeprowadzania sesji fotograficznych) pozwoli mi na świadczenie usług na wyższym poziomie, co przełoży się też na wzrost przychodów z tej działalności. Czy w kosztach uzyskania przychodów będę mogła uwzględnić wydatki na czesne oraz materiały edukacyjne (m.in. książki o tematyce fotograficznej, zeszyty do notatek, akcesoria fotograficzne niezbędne do nauki oraz realizacji zadań fotograficznych)?

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że wydatki, jakie przedsiębiorca poniósł na swoją edukację, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ale nie w każdym przypadku (por. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lipca 2024 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.364.2024.3.IM, z 14 lipca 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.252.2023.3.MZ). Konieczne jest bowiem ustalenie, czy wydatki te:

potrzebne są w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,

służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą, a więc – co do zasady – mają charakter osobisty.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, musi on:

być poniesiony przez podatnika;

być poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;

być definitywny (rzeczywisty), czyli wartość poniesionego wydatku nie może zostać podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona;

zostać właściwie udokumentowany;

nie być wymieniony w katalogu kosztów określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT.

Jak czytamy w interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z 23 sierpnia 2024 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.512.2024.3.AKU: „za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy takie wydatki, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej”.

W analizowanym przypadku należy uznać, że wydatki poniesione na czesne za studia oraz na materiały edukacyjne nie mają charakteru wydatków osobistych i spełniają wymagane przepisami prawa warunki do uznania ich za koszty uzyskania przychodów. Wydatki te bowiem:

mają na celu zdobycie teoretycznych i praktycznych umiejętności służących do przeprowadzania sesji fotograficznych, które będą stanowiły poszerzenie oferty świadczonych usług w prowadzonej przez podatniczkę działalności gospodarczej. Tego typu wydatki pozostają więc w związku przyczynowo-skutkowym z istniejącym już źródłem przychodów i zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;

nie znajdują się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT.

Zatem podatniczka może uwzględnić te wydatki w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej. ©℗

Podstawa prawna Podstawa prawna art. 22 ust. 1, art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 226; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 863)

Spółka planuje zakupić ze środków obrotowych zegarki, które będą wręczane pracownikom jako upominki z okazji ważnych okazji w ich życiu (np. 50. rocznica urodzin czy 25. rocznica zawarcia małżeństwa itd.). Upominki te są formą gratulacji od spółki i nie są gwarantowane w umowie o pracę ani w żadnych przepisach wewnątrzzakładowych. Czy przekazanie pracownikom tych prezentów należy traktować jako darowiznę i w związku z tym spółka – jako płatnik – nie musi pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP m.in. tytułem darowizny (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn; dalej: u.p.s.d.). W u.p.s.d nie zdefiniowano pojęcia „darowizna”, dlatego trzeba odwołać się do art. 888 par. 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Zgodnie z tym przepisem przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Z kolei w myśl art. 889 k.c. nie stanowią darowizny bezpłatne przysporzenia, gdy:

1) zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami k.c.;

2) ktoś zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.

Zatem daną czynność można uznać za darowiznę, jeżeli:

zostanie złożone oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu,

czynność ta polega na nieodpłatnym świadczeniu darczyńcy (kosztem jego majątku) na rzecz obdarowanego,

czynność ta nie została wymieniona w art. 889 k.c.

Zgodnie z art. 890 par. 1 k.c. oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednak umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

W analizowanym przypadku spółka będzie przekazywać pracownikom zegarki nieodpłatnie, a wręczanie upominków nie ma żadnego związku z wykonywaną pracą lub jej rezultatami, lecz jest jedynie formą uhonorowania ważnych okazji w życiu pracowników. W związku z tym należy uznać, że zegarki będą przekazywane pracownikom tytułem darowizny i co do zasady będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Przy czym zgodnie z art. 5 u.p.s.d. obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Zatem w takiej sytuacji na spółce nie będą ciążyć obowiązki w zakresie podatku od spadków i darowizn.

Z kolei z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT wynika zasada powszechności opodatkowania. Przepis ten stanowi, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT (tj. dochodów zwolnionych z PIT) oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Do przychodów pracownika ustawodawca zaliczył zaś nie tylko pieniądze, lecz także wartość świadczeń w naturze czy świadczeń nieodpłatnych otrzymanych od pracodawcy (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Jednak w myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Skoro prezenty są przekazywane pracownikom tytułem darowizny i podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, to ze względu na to wyłączenie z opodatkowania, które wynika z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, otrzymane przez pracowników zegarki nie stanowią dla pracowników spółki przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. W związku z tym spółka jako płatnik nie jest zobowiązana do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o PIT. Takie stanowisko prezentują również organy podatkowe (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 sierpnia 2024 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.143.2024.5.BD,0112-KDIL2-1.4011.507.2024.4.KF). ©℗

Podstawa prawna Podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 32 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 226; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 863) art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 5 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 596) art. 888 par. 1, art. 889, art. 890 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1237)

Planuję kupić część lokalu mieszkalnego (25 proc. udziałów), a pozostała część nadal będzie należeć do dwóch obecnych właścicieli (razem będą mieć 75 proc. udziałów). Nie posiadam żadnej innej nieruchomości ani nie jestem współwłaścicielem innej nieruchomości. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z PCC na zakup pierwszego mieszkania, jeżeli kupuję tylko część udziałów w lokalu mieszkalnym?

Zgodnie z art. 9 pkt 17 ustawy o PCC zwolniona z podatku jest sprzedaż, której przedmiotem jest:

prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,

jeżeli kupującym są osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia.

W analizowanym przypadku podatniczka planuje kupić udział w nieruchomości mieszkaniowej. Przedmiotem umowy sprzedaży będzie część lokalu mieszkalnego (25 proc. udziałów w lokalu), a pozostała część nadal będzie należeć do dwóch obecnych właścicieli. Tymczasem z art. 9 pkt 17 ustawy o PCC wynika, że zwolnieniem objęta jest umowa sprzedaży, której przedmiotem jest:

prawo własności do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Zgodnie z tym przepisem zwolnieniu nie podlega sprzedaż jedynie udziałów w ww. prawach.

Skoro więc przedmiotem nabycia będą wyłącznie udziały w lokalu mieszkalnym, to w omawianej sytuacji podatniczka nie mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 9 pkt 17 ustawy o PCC. Takie stanowisko zajął także dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 sierpnia 2024 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.163.2024.2.KK. ©℗