W ubiegłym tygodniu na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o Rzeczniku MŚP. Kto przygotował nowelizacje? Czy małe i średnie firmy na niej stracą?

Rzecznik MŚP Agnieszka Majewska podkreśliła w rozmowie z PAP, że nowelizacja ma wejść w życie w początkiem 2026 r. - Z inicjatywą zmiany ustawy o Rzeczniku MŚP wyszłam we wrześniu zeszłego roku. Projekt został przygotowany w biurze Rzecznika, a następnie przekazany do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Pomysł zmiany ustawy spodobał się ministrowi Krzysztofowi Paszykowi i przez ostatnie miesiące trwały wspólne prace nad tym projektem. Obecnie zmiana ustawy o Rzeczniku MŚP, jako projekt rządowy, jest w konsultacjach międzyresortowych. Będą one trwały do 28 lipca br. - powiedziała.

Majewska wskazała, że projekt zakłada przede wszystkim rozszerzenie uprawnień Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz zmianę nazwy na Rzecznika Praw Przedsiębiorców. - Mikro, mali i średni przedsiębiorcy nie muszą się martwić. zmieni się tylko nazwa urzędu, natomiast czas trwania mojej kadencji pozostaje bez zmian. Ochroną Rzecznika objęci zostaną wszyscy przedsiębiorcy, w tym rolnicy oraz osoby wykonujące wolne zawody tj. adwokaci, notariusze czy też agenci ubezpieczeniowi - zapewniła.

Podkreśliła, że projekt ustawy został stworzony na bazie sześcioletniego doświadczenia pracy w biurze Rzecznika i zawiera „szereg zmian usprawniających pracę urzędu na rzecz przedsiębiorców i osób wykonujących rolniczą działalność gospodarczą”.

Projektowana nowelizacja zakłada również m.in powołanie pełnomocnika Rzecznika MŚP ds. Unii Europejskiej, który będzie go wspierać w realizowaniu zadań związanych z unijnym prawem gospodarczym.

Jakie uprawnienia zyska Rzecznik MŚP?

Zgodnie z projektem Rzecznik będzie mógł też przedkładać projekty aktów normatywnych Radzie Ministrów lub poszczególnym ministerstwom. - Jeżeli zobaczymy, że są bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej albo jakiś przepis wymaga zmiany, to będziemy mogli wpłynąć na jego zmianę; obecnie nie możemy. Również poszczególne ministerstwa będą zobowiązane wysyłać nam do zaopiniowania projekty aktów normatywnych, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - dodała.

Jak mówiła, „w tej chwili jest tak, że niektóre ministerstwa przesyłają faktycznie projekty do zaopiniowania, ale nie jest to regułą”. - Jeżeli to będzie usystematyzowane w przepisach, to wtedy resorty będą zobowiązane przekazywać nam wszystkie projekty, które dotyczą przedsiębiorców - wyjaśniła Rzecznik MŚP.

Dodała, że jedną ze zmian będzie też możliwość inicjowania i prowadzenia mediacji między przedsiębiorcą a organem administracji publicznej. Wyjaśniła, że dzięki temu uprawnieniu przedsiębiorcy będą mogli uniknąć kosztownych i czasochłonnych postępowań sądowych.

Czym zajmuje się Rzecznik MŚP?

Do głównych zadań Rzecznika MŚP obecnie należy: opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w Polsce; wsparcie w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją; współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców; działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców reguluje ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik ma kompetencje do działania tylko w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.

Rzecznik MŚP Agnieszka Majewska sprawuje swoją funkcję od 23 czerwca 2024 r., kiedy to premier Donald Tusk na wniosek ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka powołał ją na 6-letnią kadencję.