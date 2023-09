Klient naszego biura ma zobowiązanie w koronach szwedzkich. Połowę tego zobowiązania chce jednak zapłacić w euro, a pozostałą kwotę z konta złotówkowego. Jak rozliczyć tę transakcję?

Przepisy prawa bilansowego wskazują, że zobowiązanie w walucie obcej należy wycenić zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień jego powstania. Kluczowa jest tu data sprzedaży na fakturze. A w sytuacji, gdy data sprzedaży i data wystawienia faktury są takie same, trzeba wziąć kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Następnie należy w księgach rachunkowych prawidłowo rozliczyć zapłatę. Co do zasady, jeśli zapłata następuje z rachunku walutowego – prowadzonego w tej samej walucie co zobowiązanie – wyceny zapłaty dokonuje się po kursie średnim NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty. Natomiast jeśli zapłata następuje z innego rachunku, w szczególności prowadzonego w złotówka, należy zastosować tzw. kurs faktyczny, czyli kurs sprzedaży banku, z którego usług jednostka korzystała. Tu warto zaznaczyć, że jeśli zapłata zobowiązania ma zostać dokonana w innej walucie niż ta, w której wyrażono zobowiązanie, to trzeba ustalić z kontrahentem kurs do przeliczenia tej transakcji, aby mieć pewność, że uzna on świadczenie pieniężne za spełnione. Ta zasada obowiązuje zarówno w przypadku, gdy płatność będzie wyrażona w innej walucie obcej, jak i gdy będzie wyrażona w złotówkach. Z kolei w przypadku zapłaty zobowiązania wyrażonego w koronach szwedzkich po części w euro, a po części w złotych, mogą powstać bilansowe różnice kursowe na tej transakcji. Będą one podlegały zaliczeniu – odpowiednio – do przychodów lub kosztów finansowych.

Analogicznie rozliczamy transakcję z punktu widzenia podatku dochodowego. Jeśli jednostka stosuje metodę podatkową (czyli identyfikuje tylko zrealizowane różnice kursowe), to do ujęcia różnic kursowych dla celów podatku dochodowego należy zastosować art. 15a ustawy oraz w art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku różnice kursowe na kwocie zobowiązania (kosztu) powstaną wyłącznie od zapłaty dokonanej w euro. Aby powstały podatkowe różnice kursowe, zobowiązanie (koszt) musi być wyrażone w walucie obcej i zapłata zobowiązania musi być uregulowana w walucie obcej. Przy czym warunek uregulowania zobowiązania w walucie obcej jest spełniony także wtedy, gdy zapłata następuje w innej walucie obcej, niż wystawiono fakturę. Podatkowe różnice kursowe nie powstaną natomiast, gdy zobowiązanie (koszt) jest wyrażone w walucie obcej, a zapłata jest dokonana w złotych.

Oczywiście przy zapłacie zobowiązania wyrażonego w walucie obcej, dokonywanej w innej walucie obcej, też mogą powstać różnice kursowe na rachunku walutowym. Będą one kosztami lub przychodami bilansowymi i podatkowymi. Sposób rozliczenia tej transakcji zilustruje przykład liczbowy.

Przykład

Faktura W związku z zakupem za granicą jednostka otrzymała fakturę na kwotę 100 000 SEK wystawioną 28 lipca 2023 r. Jednostka wyceniła ją po kursie średnim NBP z 27 lipca 2023 r., tj. 0,3783 zł/SEK i na koncie „Rozrachunki z dostawcami” ujęła kwotę 37 830 zł. Zgodnie z ustaleniami ze sprzedawcą zapłata połowy kwoty zostanie dokonana w euro, a drugiej połowy w złotych. Zapłacona kwota w euro wyniosła 4450 euro przy założeniu że 1 SEK to 0,089 euro. Zapłaty dokonano 29 sierpnia 2023 r. z rachunku walutowego. Na rachunku walutowym jednostka posiadała 10 000 euro wycenione przy wpływie kursem 4,68 zł/euro. Załóżmy, że kurs średni NBP z 28 sierpnia 2023 r. wynosił 4,65 zł/euro. Pozostała kwota została zapłacona w dniu 30 sierpnia 2023 r. w złotych w kwocie 20 000 zł (przyjęto, że 1 SEK to 0,40 zł). Księgowania będą następujące: 1. Ujęcie faktury zakupu kwota 37 830 zł: Wn „Towary”, Ma „Rozrachunki z dostawcami”. 2. Zapłata połowy zobowiązania z rachunku EURO poi kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego zapłatę 4450 euro × 4,65 zł/euro = 20 692,50 zł: Wn „Rozrachunki z dostawcami”, Ma „Rachunek walutowy euro”. 3. Ustalenie różnic kursowych na rozrachunkach w odniesieniu do połowy zobowiązania 20 692,50 zł – 18 915 zł = 1777,50 zł (są to ujemne różnice kursowe): Wn „Koszty finansowe”, Ma „Rozrachunki z dostawcami”. 4. Ustalenie różnic kursowych na rozchodzie euro z rachunku walutowego 4450 euro * (4,68 zł – 4,65 zł) = 133,50 zł. Są to różnice ujemne: Wn „Koszty finansowe”, Ma „Rachunek bankowy”. 5. Zapłata z rachunku PLN 20 000 zł: Wn „Rozrachunki z dostawcami”, Ma „Rachunek bankowy PKN”. 6. Ustalenie różnic kursowych niepodatkowych w odniesie do drugiej połowy zobowiązania 20 000 zł – 18 915 zł = 1085 zł: Wn „Koszty finansowe”, Ma „Rozrachunki z dostawcami”. ©℗