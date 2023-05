Faktura za roboty budowlane

W 2015 r. przedsiębiorca, działając na podstawie umowy zawartej z kontrahentem, wykonał roboty budowlane. Po zakończeniu prac zostały one przedstawione do odbioru. Po przeprowadzonej weryfikacji protokół został sporządzony, ale inwestor miał pewne zastrzeżenia. Wykonawca zobowiązał się do dokonania poprawek, jednak w protokole nie zostało w żaden sposób zastrzeżone, iż przez to roboty nie są uznane za zrealizowane. Wykonawca wystawił fakturę i dostarczył ją inwestorowi, przystępując przy tym do dokonania poprawek. Inwestor przyjął fakturę, nie zgłaszając na tym etapie żadnych zastrzeżeń do jej treści. Poprawki zostały wykonane przez świadczeniodawcę. Ze względu na upływ terminu płatności określonego w fakturze (zgodnie z umową) wykonawca przypomniał inwestorowi o płatności, jednak ten nie zareagował na upomnienie. W związku z tym wykonawca wysłał do inwestora wezwanie do zapłaty. W odpowiedzi otrzymał informację, że inwestor nie przyjął wykonanych poprawek i nie dokona zapłaty do momentu ich przeprowadzenia. Koniec końców sprawa trafiła do sądu, w którym spór na różnych instancjach był prowadzony przez kilka lat, by w 2023 r. zakończyć się prawomocnym orzeczeniem. Zostało w nim rozstrzygnięte, że inwestor powinien dokonać zapłaty na rzecz wykonawcy, ale z różnych względów podnoszonych w trakcie postępowania kwota należna wykonawcy została zredukowana o 1 mln zł netto. Wynika z tego, że finalnie sąd uznał, iż kwota należna wykonawcy jest niższa o 1 mln zł niż ta wykazana w wystawionej fakturze, która została przyjęta jako podstawa opodatkowania VAT oraz przychód podatkowy.

Wykonawca uznał, że skoro sąd w prawomocnym orzeczeniu stwierdził, iż kwota należna jest niższa niż pierwotnie wykazana i opodatkowana, to powinien dokonać korekty i odzyskać nadpłacony w związku z tym VAT oraz podatek dochodowy. W jego przekonaniu na jego korzyść przemawiało to, że sprawa była zawiła, a postępowania prowadzone było przez ponad osiem lat. Przekazał zatem odpis orzeczenia sądu do biura rachunkowego z oczekiwaniem, że chociaż odzyska zapłacone podatki. Księgowa, po konsultacji z doradcą podatkowym, odpowiedziała, że owszem, może dokonać korekty, ale należy spodziewać się, iż organ podatkowy zakwestionuje jej zasadność i odmówi stwierdzenia oraz zwrotu nadpłaty. Powodem jest tutaj to, że zarówno w VAT, jak i w podatku dochodowym nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego, a co za tym idzie – korekta nie może być skutecznie dokonana (w VAT według wykładni, a w podatku dochodowym jest to wprost zapisane w ustawie). W międzyczasie inwestor zwrócił się do wykonawcy z żądaniem, by ten wystawił i dostarczył mu fakturę korygującą zmniejszającą kwotę należną, grożąc przy tym, że w przypadku odmowy wystawienia takiego dokumentu zgłosi to do urzędu skarbowego. Wykonawca skonsultował z doradcą podatkowym kwestię fakturowania, a dokładniej wystawienia faktury korygującej do faktury wystawionej w 2015 r. i dowiedział się, że co prawda nie wynika to wprost z żadnego przepisu, ale według wykładni (i tutaj wskazał interpretację indywidualną oraz wyrok WSA) w przypadku gdy nastąpiło przedawnienie, faktura korygująca nie powinna być wystawiana. W konsekwencji przedsiębiorca pozostał z faktycznie nadpłaconymi podatkami, których nie może odzyskać (póki prowadzony był spór, nie mógł wystawić faktury korygującej, bo nawet jeżeli spodziewałby się nie do końca korzystnego rozstrzygnięcia, to nie mógł być pewien, w jakiej części jego należność finalnie zostanie zredukowana), a także z koniecznością dalszej nieprzyjemnej dyskusji z kontrahentem, który domaga się od niego wystawienia faktury korygującej, grożąc przy tym konsekwencjami z k.k.s. ©℗