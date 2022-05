JPK_VAT to od dawna chleb powszedni dla każdego biura rachunkowego i przedsiębiorcy. Jednak księgowi nadal toczą dyskusje na forach internetowych na temat tego, co zrobić, jeśli klient nie dostarczył dokumentów potrzebnych do sporządzenia pliku. Biorąc pod uwagę możliwe sankcje - dla podatnika, a w pewnych przypadkach również dla biura - najlepiej nie dopuszczać do takich sytuacji, ale w praktyce one się jednak zdarzają. Co wtedy? Na forach księgowi wskazują dwa możliwe rozwiązania: złożyć zerowy JPK_VAT lub w ogóle go nie składać. Szkopuł w tym, że to wybór między dżumą a cholerą. Jak tłumaczy bowiem Adam Bartosiewicz, doradca podatkowy, radca prawny i profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie, na gruncie ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 859; dalej: k.k.s.) JPK_VAT jest „księgą”. - Niesporządzenie JPK_VAT stanowi więc czyn zabroniony z art. 60 par. 1 k.k.s. (nieprowadzenie księgi), nieprzesłanie JPK_VAT to z kolei czyn zabroniony z art. 61a par. 1 k.k.s., a przesłanie go po terminie jest wykroczeniem skarbowym z art. 61a par. 3 k.k.s. - tłumaczy Bartosiewicz. Jak dodaje ekspert, wysłanie zerowego JPK_VAT też jest czynem zabronionym. - Jest on bowiem nierzetelny. Takie zachowanie jest opisane w art. 61a k.k.s. - mówi Adam Bartosiewicz.