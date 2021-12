Ustawa z 14 października 2021 r. wprowadziła też zmiany w ustawie z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 112; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1598). Polegają one na wprowadzeniu podstaw prawnych do składania do Krajowego Rejestru Sądowego elektronicznych kopii dokumentów (oświadczeń, odmów złożenia oświadczenia oraz odmów złożenia podpisu, do których ma zastosowanie art. 52 ust. 2 i 2b u.r.), które w oryginale zostały sporządzone w postaci papierowej, a następnie zostały odwzorowane elektronicznie (zeskanowane). Wskazane dokumenty przy składaniu do KRS będą podpisywane elektronicznie przez osobę dokonującą zgłoszenia. Co istotne, zmiany w przepisach o KRS umożliwiające składanie takich oświadczeń wejdą w życie 1 czerwca 2022 r., w związku z tym w przepisach wskazano, iż sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,