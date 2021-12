Nie, próg zatrudnienia nie ma zastosowania do pracodawców wykonujących działalność w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a do takich należą biura rachunkowe. W konsekwencji będą one zobowiązane wdrożyć regulamin zgłoszeń wewnętrznych bez względu na poziom zatrudnienia, niezwłocznie po wejściu w życie polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia praw. Przypomnijmy: od 31 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, są tzw. instytucjami zobowiązanymi w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 815).

Tak. Z punktu widzenia biur rachunkowych nie chodzi wyłącznie o naruszenia wskazanego prawa w zakresie działalności danego biura rachunkowego, ale również o naruszenia w zakresie prawa ze strony innych obsługiwanych podmiotów (klientów). Biura rachunkowe prowadzą księgi rachunkowe różnych przedsiębiorców zajmujących się niezwykle zróżnicowaną działalnością. Nie sposób zatem wykluczyć, że pracownicy biur rachunkowych będą pozyskiwali informacje dotyczące naruszeń tych praw przez obsługiwanych klientów. W takim przypadku powinni zgłaszać potencjalne naruszenia prawa. Za takim podejściem przemawia definicja zgłaszającego nadużycie. Jest nim bowiem m.in. pracownik, który pozyskał informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą. Jest to całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa. Dodatkowo sama definicja informacji o naruszeniu prawa wskazuje, że jest to informacja – w tym uzasadnione podejrzenie – dotycząca zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa. Może to być zatem informacja o nieprawidłowościach u klienta biura rachunkowego, z którym pracownik biura utrzymuje kontakt w kontekście związanym ze swoją pracą.

Decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy. Może on, wedle swojej oceny, dopuścić zgłoszenia anonimowe (niepodpisane) do procedowania albo wręcz przeciwnie – uznać, że takie zawiadomienia nie będą przyjmowane. Przy czym przyjmowanie zgłoszeń anonimowych powinno być wskazane w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych. Brak takiej informacji jest równoznaczny z nieakceptowaniem zgłoszeń anonimowych.

Regulamin powinien wskazywać zarówno podmiot wewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń, jak i niezależny organizacyjnie podmiot upoważniony do ich wyjaśniania, czyli podejmowania tzw. działań następczych. Projekt ustawy wskazuje, że mogą to być dwa odrębne podmioty albo jeden podmiot wewnętrzny upoważniony nie tylko do przyjmowania zgłoszeń, ale również do ich wyjaśniania. Co więcej, taką rolę pracodawca może też powierzyć podmiotowi trzeciemu (spoza własnej organizacji) na podstawie umowy. Decyzje co do podmiotu podejmuje pracodawca. Informacja o poszczególnych podmiotach i przyznanych rolach powinna zostać ujęta w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych.