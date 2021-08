ważne obowiązki:

od 31 lipca

Nowości w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Część zmian wprowadzonych przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 815) weszła w życie 31 lipca br. I właśnie od tego dnia do instytucji obowiązanych zaliczani są też przedsiębiorcy:

1) prowadzący działalność polegającą na:

a) obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; dalej: ustawa o VAT), w tym gdy działalność taka jest prowadzona w galeriach sztuki lub domach aukcyjnych lub z wykorzystaniem wolnego portu rozumianego jako strefa lub pomieszczenie, w których towary są traktowane jako nieznajdujące się na obszarze celnym państw członkowskich lub państw trzecich, w tym z wykorzystaniem wolnego obszaru celnego,

b) przechowywaniu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o VAT, gdy działalność taka jest prowadzona z wykorzystaniem wolnego portu

– w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

2) których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi.

Oznacza to, że tacy przedsiębiorcy muszą obecnie spełniać wszelkie ustawowe obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Z kolei od 31 października br. na wszystkie podmioty obowiązane zostaną nałożone kolejne obowiązki, które dotyczą m.in.:

odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy;

dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego;

dokumentowania czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze;

bieżącej weryfikacji oraz aktualizacji wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

do 10 sierpnia

Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi

Od 1 lipca 2021 r. VAT może być zapłacony na rzecz innego państwa członkowskiego z wykorzystaniem punktu kompleksowej obsługi (ang. One Stop Shop, OSS). W procedurze unijnej OSS można rozliczyć VAT należny z tytułu:

– usług świadczonych na rzecz konsumentów w państwach członkowskich, w których usługodawca nie ma siedziby (B2C);

– wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość;

– dostaw krajowych ułatwianych przez operatorów interfejsów elektronicznych, uznanych za dostawców.

Uwaga! Korzystanie z procedury OSS ma charakter fakultatywny.

W celu rozliczania VAT w ramach szczególnej procedury OSS wymagane jest złożenie – za pomocą systemu e-Deklaracje – zgłoszenia rejestracyjnego VIU-R (OSS) do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, który po weryfikacji zgłoszenia przesyła do podatnika komunikat o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do procedury szczególnej. W przypadku działania przez pełnomocnika należy złożyć oryginał pełnomocnictwa na formularzu PPS-1.

W zgłoszeniu rejestracyjnym podatnik podaje datę rozpoczęcia korzystania z procedury szczególnej. Jeżeli rozpoczął świadczenie usług/dokonywanie dostaw towarów od 1 lipca 2021 r. i zamierza rozliczyć VAT od tych transakcji w ramach procedury szczególnej, to powinien powiadomić naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście o rozpoczęciu działalności i chęci skorzystania z procedury OSS do 10 sierpnia 2021 r. W przypadku zachowania tego terminu podatnik zostanie zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT 1 lipca 2021 r. W momencie uchybienia temu terminowi podatnik zostanie przyjęty do procedury szczególnej w Polsce dopiero z pierwszym dniem kolejnego kwartału, czyli 1 października 2021 r. W takim przypadku w zakresie rozliczenia usług/dostaw towarów dokonanych w III kwartale 2021 r. podatnik będzie musiał zarejestrować się i rozliczyć VAT na zasadach ogólnych w każdym z poszczególnych państw członkowskich.

Przed wejściem w życie pakietu VAT e-commerce przedsiębiorca świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub świadczone drogą elektroniczną (TBE) na rzecz osób fizycznych z zagranicy, nieprowadzących działalności gospodarczej (dla których miejsce świadczenia dla VAT to kraj konsumenta), mógł rozliczyć VAT za pomocą małego punktu kompleksowej obsługi (ang. Mini One Stop Shop, MOSS).

Przedsiębiorcy stosujący dotychczas procedurę MOSS mogą od 1 lipca 2021 r. korzystać z OSS bez konieczności ponownej rejestracji bądź aktualizacji zgłoszenia, ponieważ przeniesienie do procedury OSS zostanie dokonane automatycznie.

do 25 sierpnia

JPK_VAT na nowych zasadach

Wprawdzie rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1179) weszło w życie 1 lipca 2021 r., lecz zgodnie z przepisami przejściowymi nowe regulacje należy stosować, dopiero przesyłając plik JPK_V7M (oraz JPK_V7K) za lipiec 2021 r. – który składa się w terminie do 25 sierpnia 2021 r.

Trzeba podkreślić, że na razie należy stosować dotychczasową strukturę JPK_V7M (JPK_V7K), gdyż Ministerstwo Finansów zapowiada wdrożenie nowego wzoru JPK_VAT dopiero od rozliczenia za styczeń 2022 r.

Jedną z najważniejszych zmian przewidzianych w rozporządzeniu z 29 czerwca 2021 r. jest zniesienie obowiązku oznaczania transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności (dotychczasowy symbol „MPP”). Trzeba jednak pamiętać, że nie oznacza to likwidacji obowiązkowego split paymentu.

Podatnicy są nadal zobowiązani oznaczać transakcje z podmiotami powiązanymi (kod „TP”). Wprowadzono tutaj jedynie wyjątek dotyczący dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

Wraz z wejściem w życie pakietu VAT e-commerce nie będzie już stosowane oznaczenie „SW”, a w rozliczeniach za miesiące od lipca do grudnia 2021 r. będzie się wykazywać się kod „EE” dotyczący:

1) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;

2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Wprowadzono możliwość zbiorczego wykazywania faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Rozporządzenie z 29 czerwca 2021 r. wprowadziło również zmiany definicji dla wybranych grup towarów i usług (GTU) oraz jednoznacznie wyłączyło stosowanie kodów GTU do dokumentów „RO” i „WEW”.

do 30 września

Wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19, mogą składać wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Na wsparcie z ZUS mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów (kod PKD 79.90.A). Wnioski można składać od 23 lipca 2021 r. A wszystko to za sprawą ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1192).

I tak przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i którzy na 30 września 2020 r. rodzaj przeważającej działalności mieli oznaczony kodem PKD 47.11.Z lub 47.19.Z, mogą wystąpić do ZUS o świadczenie postojowe. Wniosek o tego typu pomoc (RSP-SK) można złożyć od 23 lipca 2021 r. tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek powinien trafić do ZUS najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Co ważne, świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł będzie można uzyskać tyle razy, w ilu miesiącach spadek przychodów wynosił co najmniej 40 proc. w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r., jednak nie więcej niż pięć razy.

Ponadto przedsiębiorcy, którzy na 30 września 2020 r. rodzaj przeważającej działalności mieli oznaczony kodem PKD 47.11.Z lub 47.19.Z, mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r. Aby skorzystać z tego wsparcia, przychód z działalności, który przedsiębiorca uzyskał w wymienionych miesiącach, musi być niższy o co najmniej 40 proc. w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek jest również złożenie deklaracji rozliczeniowej za wnioskowany okres do 30 kwietnia 2021 r. oraz złożenie wniosku (RDZ-SK) do 30 września 2021 r. przez PUE ZUS.

Z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. mogą być także zwolnieni piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów (kod PKD 79.90.A). Posłuży do tego wniosek RDZ-M. Jeśli chcą być zwolnieni z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r., muszą spełnić następujące warunki:

byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.;

przychód z przeważającej działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składają wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu, który uzyskali z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r.;

złożyli dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października 2021 r. (chyba że byli zwolnieni z obowiązku ich składania);

złożyli wniosek (RDZ-M) najpóźniej do 30 września 2021 r.

Uwaga! Wnioski o umorzenie składek (RDZ-SK dla sklepików szkolnych oraz RDZ-M dla pilotów wycieczek i przewodników) będzie można składać tylko do końca września.

