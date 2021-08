W 2020 r. jedną z form pomocy dla poszkodowanych przez pandemię firm były subwencje. Przyznawał je Polski Fundusz Rozwoju, któremu powierzona została realizacja rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju. Przy czym z analizy obowiązujących przepisów nie wynikało, aby tego typu pomoc finansowa nie stanowiła przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie wynika to również z przepisów ustaw o podatku dochodowym. Mimo to w komunikacie z 18 maja 2020 r. ( https://www.gov.pl/web/finanse/wsparcie-finansowe-dla-firm-w-ramach-tarczy-finansowej) Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że subwencję, o której mowa, należy traktować jako pożyczkę, a w konsekwencji przedsiębiorcy nie mogą jej zaliczyć do przychodów podatkowych. Zdaniem MF dopiero w dacie umorzenia subwencji lub jej części należałoby zaliczyć do przychodów wartość umorzonych zobowiązań.