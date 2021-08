Co zatem się zmienia? Otóż od 31 lipca 2021 r. wprowadzony został nowy art. 2 ust. 1 pkt 15a ustawy o AML, zgodnie z którym instytucjami obowiązanymi będą również przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego. Aktualnie również małe biura księgowe czy rachunkowe, niezależnie od formy prowadzenia działalności (zarówno spółki kapitałowe i osobowe, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze), oraz niezależnie od jej rozmiaru i liczby pracowników, będą zobligowane do realizacji obowiązków wynikających z ustawy o AML.

Artykuł 147 pkt 13 ustawy o AML przewiduje karę administracyjną m.in. za niedopełnienie obowiązku przekazania głównemu inspektorowi informacji finansowej (dalej: GIIF) zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Karze administracyjnej podlega instytucja obowiązana. Natomiast zgodnie z art. 156 ustawy o AML karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat podlega ten, kto działając w imieniu lub na rzecz instytucji obowiązanej, nie dopełnia obowiązku przekazania do GIIF ww. zawiadomień.

Podsumowując, każdorazowo ocena ryzyka czy to klientów, czy samego biura rachunkowego będzie zależeć od konkretnej sytuacji, zakresu działalności biura rachunkowego, bazy jego klientów i łączących go stosunków gospodarczych. Co do zasady nie ma uniwersalnego schematu określania stopnia ryzyka i to do obowiązków danej instytucji obowiązanej należy dobór odpowiednich czynników ryzyka i dokonanie ich oceny.