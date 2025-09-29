Pekin: Chiny i Korea Północna wzmacniają współpracę strategiczną

Wang stwierdził podczas spotkania z Czoe w Pekinie, że „zastraszanie przez potężne narody jest niezwykle szkodliwe”. Podkreślił gotowość Chin do współpracy z Koreą Północną w celu „ochrony wspólnych interesów”. Dodał, że wzmacnianie komunikacji strategicznej jest odpowiedzialnością obu krajów.

Korea Północna popiera „wielobiegunowy świat”

Czoe poparła wkład Chin w budowę „wielobiegunowego świata” i zadeklarowała wolę wyniesienia stosunków dwustronnych na „nowy, wyższy poziom” – przekazało chińskie MSZ w komunikacie z niedzielnego spotkania. W ocenie agencji Kyodo stanowiska te są postrzegane jako krytyka USA.

Według północnokoreańskiej agencji informacyjnej KCNA ministrowie przeprowadzili również dogłębne dyskusje na temat spraw krajowych i międzynarodowych oraz osiągnęli porozumienie w tych kwestiach. Agencja nie podała szczegółów.

Druga wizyta szefowej dyplomacji KRLD w Chinach w ciągu miesiąca

Jest to druga wizyta szefowej północnokoreańskiej dyplomacji w Chinach w ciągu miesiąca. Na początku września Czoe towarzyszyła przywódcy KRLD Kim Dzong Unowi podczas obchodów 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Pekinie.

Kim Dzong Un i Xi Jinping deklarują trwałość relacji

Chiński przywódca Xi Jinping i Kim zadeklarowali podczas spotkania, że wzajemne relacje pozostaną niezmienne bez względu na sytuację międzynarodową. Zapowiedzieli wzmocnienie strategicznej koordynacji.

Zdaniem ekspertów: Korea Północna chce odbudować wpływy Chin

Agencja AP zwróciła uwagę, że w ostatnich latach Korea Północna skupiała się na rozszerzaniu współpracy z Rosją, wysyłając żołnierzy i amunicję w celu wsparcia jej wojny z Ukrainą. Jednak obecnie zdaniem ekspertów Kim „czuje obecnie potrzebę poprawienia stosunków z Chinami, największym partnerem handlowym i darczyńcą Korei Północnej, ponieważ musi przygotować się na zakończenie wojny”. Twierdzą oni, że Chiny będą chciały utrzymać wpływ na Pjongjang, ponieważ stosunki dwustronne między tymi krajami uległy w ostatnich latach ochłodzeniu.