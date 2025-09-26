W głosowaniu nad kandydaturą Kuny wzięło udział 410 posłów, z czego 206 było za, a 191 - przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przemysław Kuna od 2024 r. był wicedyrektorem NASK oraz dyrektorem ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (podlegającej NASK). Jest absolwentem Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Ma tytuł magistra inżyniera telekomunikacji, ukończył również studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.

Jak wskazał Kuna podczas posiedzenia sejmowej komisji, jest on związany z branżą teleinformatyczną od ponad 30 lat. Karierę rozpoczął w Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange Polska). Następnie pełnił funkcję dyrektora w spółkach Pro Futuro, MNI Telekom oraz WAP. Przez wiele lat związany był z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG), gdzie pełnił rolę eksperta, przewodniczącego Komitetu e-Gospodarki oraz doradcy prezesa ds. ICT. W 2015 roku przez kilka miesięcy sprawował funkcję wiceministra spraw wewnętrznych. W latach 2021–2024 był prezesem Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej. W ostatnich latach pracował również w zarządach spółek Grupy Telnap Telecom oraz N3net.

W czasie swojej kariery zawodowej kierował m.in. takimi projektami jak: budowa centrum kolokacji sieci Datacom, budowa sieci szkieletowej Exatel S.A., budowa ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej OST 112.

W lipcu br. złożył swoją kandydaturę w konkursie na prezesa UKE. Na początku września premier Donald Tusk wniósł o powołanie Kuny na to stanowisko; kandydaturę poparła następnie sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Podczas posiedzenia komisji Kuna ocenił, że polski rynek telekomunikacyjny „ma się dobrze” i jest konkurencyjny wobec rynków zagranicznych. Wśród planowanych działań po objęciu stanowiska Prezesa UKE wymienił m.in. zautomatyzowanie raportowania w obszarze telekomunikacji, co pozwoli sprawdzić, czy jakieś kwestie należy „doregulować lub rozregulować”. Wskazał również, że „martwi go” spadek wartości usług dostarczania listów oraz spadek jakości usług pocztowych. Zadeklarował, że będzie przyglądał się działaniom Poczty Polskiej w tych obszarach. Podkreślił, że infrastruktura związana z dostępem do internetu to bardzo wrażliwa infrastruktura krytyczna. - To jedna wielka odpowiedzialność, nazywa się to „bezpieczeństwo” - zaznaczył.

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do zadań urzędu będzie należało m.in. blokowanie nielegalnych treści w internecie, co według Kuny jest „wyzwaniem organizacyjnym”. Kuna wskazał, że zastanawia się nad powołaniem zastępcy, który zająłby się tym wyzwaniem. Zaznaczył, że nie zamierza cenzurować internetu, a jeśli pojawią się sygnały świadczące o tym, że wolność słowa w internecie jest zagrożona, „należy interweniować, ale z rozsądkiem” i zgodnie z prawem.

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy ma umożliwić w Polsce pełne stosowanie unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Nadzór nad tym procesem sprawować ma prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) - w większości przypadków; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) - w zakresie platform wideo oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – w zakresie platform handlowych oraz innych spraw dotyczących ochrony konsumentów.

Projekt uprawnia osoby fizyczne i m.in. prokuraturę, Policję, Krajową Administrację Skarbową i Straż Graniczną do złożenia wniosku o wydanie nakazu zablokowania nielegalnej treści. Procedurze tej mogą podlegać treści dotyczące 27 czynów zabronionych kodeksem karnym, zawierające m.in.: groźby karalne, namowę do popełnienia samobójstwa, pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim, propagowanie ideologii totalitarnych, a także nawoływanie do nienawiści i znieważanie na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych. Procedurze będą też podlegać treści stanowiące oszustwa komputerowe.

Na mocy projektowanych przepisów Prezes UKE będzie mógł również pełnić rolę koordynatora ds. usług cyfrowych w sprawach związanych z DSA na poziomie krajowym i europejskim. Wraz z doradczą Krajową Radą do Spraw Usług Cyfrowych ma m.in. rozpatrywać skargi składane na platformy oraz prowadzić postępowania administracyjne związane z unijnym rozporządzeniem.

Prezes UKE jest organem prawnie odrębnym i niezależnym. Powołuje go i odwołuje Sejm na wniosek premiera. Kadencja trwa 5 lat. W jego kompetencjach leży regulacja rynku usług telekomunikacyjnych oraz pocztowych. 5-letnia kadencja poprzedniego szefa UKE Jacka Oko dobiegła końca 18 września br. (PAP)

mbl/ mmu/