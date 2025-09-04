Prezydent Karol Nawrocki odbył wizytę w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. Amerykański przywódca zadeklarował utrzymanie wojsk w Polsce i możliwość zwiększenia ich liczby. Wiceszef MON Cezary Tomczyk ocenił wizytę jako sukces Polski. Równolegle szef MSZ Radosław Sikorski rozmawiał w Miami z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk ocenił, że wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym osiągnięciem Polski. Jego zdaniem wydarzenie to potwierdza, że w kwestiach bezpieczeństwa państwowego Ministerstwo Obrony Narodowej i Kancelaria Prezydenta potrafią działać wspólnie.

Prezydent Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu

Tomczyk, komentując wizytę w programie TVN24, podkreślił wagę spotkania Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jak zaznaczył, przyjęcie polskiego prezydenta w Białym Domu oraz deklaracja strony amerykańskiej dotycząca obecności wojsk w Polsce stanowią „sukces wagi fundamentalnej”. Według niego świadczy to również o rosnącej pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

– Polska jest dziś mocnym krajem, dwudziestą gospodarką świata i państwem, które dzięki zdolnościom armii stało się poważnym graczem na scenie globalnej – mówił wiceszef MON. Wskazał przy tym, że dalsze sukcesy wymagają jedności politycznej w obszarze bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Wiceminister zwrócił uwagę, że współpraca między resortem obrony a Kancelarią Prezydenta układa się dobrze. – Wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że w sprawach bezpieczeństwa mówimy jednym głosem. To ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa – podkreślił.

Sikorski rozmawiał z Rubio o wojskach USA i zaproszeniu Polski do G20

Tomczyk nawiązał także do wtorkowych rozmów szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio w Miami. Spotkaniu towarzyszyło wręczenie Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy opozycjonistce z Kuby, Bercie Soler Fernandez. Rozmowy dotyczyły m.in. obecności wojsk amerykańskich w Europie oraz możliwości zaproszenia Polski do grupy G20 podczas amerykańskiej prezydencji w przyszłym roku.

Podczas wizyty w Waszyngtonie Karol Nawrocki został przyjęty w Białym Domu przez Donalda Trumpa. Prezydent USA zadeklarował, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce, a w razie potrzeby ich liczba może zostać zwiększona. Polski prezydent poinformował po spotkaniu, że otrzymał gwarancje bezpieczeństwa od strony amerykańskiej oraz zaproszenie do udziału w przyszłorocznym szczycie G20 na Florydzie.