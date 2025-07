Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury „VOTUM” ponownie zaapelował do ministra sprawiedliwości, rzecznika praw obywatelskich oraz sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka o waloryzację stypendiów dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Stowarzyszenie postuluje, aby wysokość stypendium wynosiła 8,5 tys. zł w pierwszych 12 miesiącach aplikacji oraz 8,8 tys. zł po ich upływie. Kwoty te miałyby odpowiadać 70 proc. wynagrodzenia zasadniczego referendarza sądowego. Stowarzyszenie domaga się również wyrównania stypendiów do tej wysokości od 1 stycznia 2025 r.

W uzasadnieniu swojego apelu wskazuje, że aplikanci prokuratorscy i sędziowscy mają ograniczone możliwości podejmowania pracy zarobkowej, a koszty życia nieustannie rosną. Sam dojazd na zjazd szkoleniowy to wydatek rzędu 200–300 zł. Dodatkowo koszt noclegu w domu aplikanta KSSiP wynosi 900 zł, przy czym liczba dostępnych miejsc nie jest wystarczająca dla wszystkich. W praktyce koszty te pochłaniają około jednej czwartej miesięcznego stypendium, uwzględniając także dodatek przysługujący za uczestnictwo w zjeździe.

Zdaniem stowarzyszenia dalsza deprecjacja realnej wartości stypendium negatywnie wpłynie zarówno na zainteresowanie aplikacją, jak i na realizację zasady równego dostępu do służby publicznej, która leżała u podstaw wprowadzenia instytucji stypendium dla aplikantów. Podkreśla również, że ostatnia waloryzacja stypendiów była niewystarczająca i nie spełniła ustawowego celu, jakim jest zapewnienie godnych warunków odbywania aplikacji.

Stowarzyszenie postuluje również rozpoczęcie prac legislacyjnych nad zmianą systemu ustalania wysokości stypendiów. Według niej najbardziej odpowiednim rozwiązaniem byłoby powiązanie wysokości stypendium z wynagrodzeniem sędziego sądu rejonowego lub referendarza sądowego.

Aplikantów wspiera RPO

Na apel stowarzyszenia zareagował prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, który zwrócił się do ministra sprawiedliwości z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W jego ocenie obecny mechanizm ustalania wysokości stypendiów budzi wątpliwości co do zgodności z zasadami współżycia społecznego. Mechanizm ten powinien uwzględniać m.in. inflację, wzrost kosztów życia oraz dostępność miejsc w domu aplikanta KSSiP. ©℗