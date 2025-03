Szef Rady Europejskiej Antonio Costa zapowiedział, że na szczyt UE, który odbędzie się 20 marca, będzie chciał porozmawiać z przywódcami państw członkowskich o kolejnym wieloletnim budżecie unijnym. Antonio Costa przypomniał, że głównym tematem czwartkowego szczytu będzie konkurencyjność. W tym kontekście przywódcy omówią m.in. konieczność uproszczenia regulacji, obniżenia cen energii.

Costa poinformował liderów UE, że będzie chciał przedyskutować z nimi temat wieloletnich ram finansowych (WRF), czyli budżetu unijnego po 2027 r. (obecny obejmuje lata 2021-2027), którego projekt jeszcze przed wakacjami przedstawić ma Komisja Europejska.

Budżet UE w poszukiwaniu nowych zasobów

W ramach dyskusji poruszona miałaby być zwłaszcza kwestia nowych zasobów własnych, czyli nowych źródeł przychodu w budżecie UE. "Potrzebujemy nadrzędnego podejścia do wydatków i dochodów. Biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stoimy, ważne jest, abyśmy wszyscy podeszli do tej debaty z otwartym umysłem i w duchu zbiorowej odpowiedzialności" - podkreślił Costa. Polityk zaznaczył, że jego celem jest, by Komisja Europejska mogła uwzględnić wnioski z dyskusji w pracach nad pakietem WRF.

Costa zapowiedział, że zapyta przywódców UE m.in., jak państwa członkowskie będą chciały zapewnić, że budżet UE będzie dysponował niezbędnymi zasobami, które pozwolą UE na realizację jej celów. Rozmowy mają też dotyczyć tego, jaka będzie rola nowych zasobów własnych w następnych WRF, zwłaszcza w świetle przyszłych zwrotów pożyczek z funduszu odbudowy.

Szef Rady Europejskiej przypomniał, że głównym tematem czwartkowego szczytu będzie konkurencyjność. W tym kontekście przywódcy omówią m.in. konieczność uproszczenia regulacji, obniżenia cen energii oraz powołania Unii Oszczędności i Inwestycji. Jak podkreślił, w szczególności chciałby się zająć planami działania dla sektora motoryzacyjnego oraz stalowego i metalowego. Propozycje w tym zakresie przedstawiła w ostatnich tygodniach także szefowa KE Ursula von der Leyen.

Liderzy wymienią się też poglądami na temat migracji, zwłaszcza w kontekście przedstawionego przez KE projektu wspólnych przepisów unijnych o powrotach migrantów nielegalnie przebywających na terytorium Wspólnoty.

Biała księga europejskiej obronności

Liderzy omówią ponadto sytuację w Ukrainie oraz kwestię związane z obronnością UE. W przeddzień szczytu, 19 marca, Komisja Europejska przedstawić ma białą księgę w sprawie przyszłości europejskiej obronności, czyli strategię obronnościową UE.

Szczyt rozpocznie się w czwartek 20 marca o godz. 11 od zwyczajowego spotkania z szefową Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą. Po nim liderzy połączą się online z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W lunchu roboczym w udziałem przywódców UE będzie uczestniczył sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. W dyskusjach budżetowych udział wezmą również prezeska Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde i przewodniczący eurogrupy Paschal Donohoe.

Szczyt powinien zakończyć się w czwartek, ale Costa zapowiedział, że jeśli zajdzie taka potrzeba, posiedzenie może być kontynuowane w piątek rano.