Dziennik Ustaw z 6 lutego 2025 r.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Rozporządzenie ministra finansów z 6 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Poz. 160

Podstawa prawna Weszło w życie 7 lutego 2025 r.

Omówienie: Nowe regulacje przewidują m.in., że szacowane kwoty zobowiązań z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe są ujmowane odrębnie w postaci rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia (w formie rezerwy na skapitalizowaną wartość rent) na dzień bilansowy.

Sposób podziału nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z rocznego sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (nadwyżka bilansowa) określa uchwała właściwego organu tego funduszu. Ujemny wynik finansowy (niedobór bilansowy) jest pokrywany z funduszu statutowego na podstawie uchwały właściwego organu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

W przypadku przekazania części nadwyżki bilansowej na fundusz do spraw niewypłacalności przeniesienie aktywów finansowych dokonuje się według wyceny w księgach rachunkowych UFG na dzień przekazania środków wskazany w uchwale właściwego organu UFG.

Dodany został nowy rozdział dotyczący funduszu do spraw niewypłacalności. Aktywa i zobowiązania funduszu do spraw niewypłacalności są ujmowane w księgach rachunkowych UFG oddzielnie od funduszy własnych oraz innych funduszy wyodrębnionych.

Zdarzenia gospodarcze dotyczące funduszu do spraw niewypłacalności są ujmowane odrębnie od operacji UFG oraz odrębnie od innych funduszy wyodrębnionych.

Składki na rzecz funduszu do spraw niewypłacalności, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawowych, obejmują kwoty należne za okres, którego dotyczą.

Składki na rzecz funduszu do spraw niewypłacalności ujmuje się w kwocie oszacowanej ostatecznej wartości składek dodatkowych niezbędnych w celu sfinansowania wypłat świadczeń związanych z niewypłacalnością zakładu ubezpieczeń. Oszacowanie ostatecznej kwoty składek uwzględnia w szczególności oczekiwane wartości zwrotów kwot wypłaconych przez fundusz do spraw niewypłacalności z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Aktualizacji oszacowania ostatecznej wartości składek dodatkowych dokonuje się na koniec każdego kwartału.

Odpis z tytułu nadwyżki bilansowej UFG ujmuje się jako zwiększenie funduszu do spraw niewypłacalności na dzień przekazania środków wskazany w uchwale właściwego organu UFG.

Dziennik Ustaw z 7 lutego 2025 r.

Wzory kwestionariuszy indywidualnej oceny

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2 lutego 2025 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza indywidualnej oceny pokrzywdzonego i świadka Poz. 161

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 8 lutego 2025 r.

Omówienie: Wzór kwestionariusza indywidualnej oceny pokrzywdzonego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Natomiast wzór kwestionariusza indywidualnej oceny świadka, o którym mowa w odpowiednich przepisach kodeksu postępowania karnego jest określony w załączniku nr 2.

Szkolenia z zakresu ochrony ludności

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 lutego 2025 r. w sprawie programów szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wymagań dla podmiotów prowadzących szkolenia Poz. 162

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 8 lutego 2025 r.

Omówienie: Załączniki do rozporządzenia zawierają programy szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla:

osób pełniących funkcje: ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i kierowników urzędów centralnych, wojewodów i marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

kadry w urzędach obsługujących organy ochrony ludności oraz w innych urzędach, jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i organach jednostek pomocniczych gminy;

osób posiadających przydziały mobilizacyjne obrony cywilnej;

kadry podmiotów ochrony ludności;

członków zrzeszeń i przedsiębiorców;

ludności.

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Poz. 163

Dziennik Ustaw z 10 lutego 2025 r.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej

Ustawa z 9 stycznia 2025 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Poz. 165

Podstawa prawna Weszła w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 11 lutego 2025 r.

Omówienie: 14 lutego ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.

Zgodnie z ustawą Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej jest świętem państwowym.

Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej

Rozporządzenie ministra zdrowia z 6 lutego 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Poz. 166

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 11 lutego 2025 r.

Omówienie: Nowe przepisy dotyczą okresów planowania rozpoczynających się 1 stycznia 2024 r. oraz 1 stycznia 2025 r. W okresach tych, w przypadku przekazania dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do końca drugiego miesiąca okresu planowania certyfikatu akredytacyjnego dotyczącego profili systemu zabezpieczenia, którego ważność wygasła przed rozpoczęciem okresu planowania, wraz z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego o złożeniu wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres nie później niż sześć miesięcy przed upływem ważności certyfikatu akredytacyjnego oraz o niezakończeniu procedury oceniającej, wartość współczynnika korygującego ql,j, o którym mowa w odpowiednich regulacjach, wynosi w przypadku certyfikatu akredytacyjnego uzyskanego z wynikiem co najmniej:

90 proc. możliwej do uzyskania liczby punktów: 0,02;

80 proc. i poniżej 90 proc. możliwej do uzyskania liczby punktów: 0,015;

75 proc. i poniżej 80 proc. możliwej do uzyskania liczby punktów: 0,01.

Ochrona przyrody

Obwieszczenie ministra klimatu i środowiska z 10 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suchy Młyn Poz. 167

Warunki wykonywania rybołówstwa

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 7 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego Poz. 168

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 11 lutego 2025 r., z wyjątkiem przepisu, który wchodzi w życie 1 lutego 2026 r.

Omówienie: Nowe regulacje dotyczą m.in. zasad postępowania kapitana statku rybackiego po stwierdzeniu wystąpienia w przyłowie gatunku pelagicznego organizmu morskiego.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje

Rozporządzenie ministra edukacji z 28 stycznia 2025 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wymaganych do uzyskania dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika Poz. 169

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 11 lutego 2025 r.

Omówienie: Załącznik do rozporządzenia zawiera wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wymaganych do uzyskania: dyplomu zawodowego w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, a także dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika – w przypadkach, o których mowa w odpowiednich unormowaniach ustawy o systemie oświaty.

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego

Obwieszczenie ministra finansów z 31 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego Poz. 170

Opieka długoterminowa

Rozporządzenie ministra zdrowia z 7 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej Poz. 171

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie miesiąca od ogłoszenia, tj. 11 marca 2025 r.

Omówienie: Przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów nie mniej niż dwa razy w tygodniu i porady na wezwanie – lekarz udziela świadczeń w łącznym wymiarze jednego etatu przeliczeniowego na 40 łóżek (równoważnik jednego etatu przeliczeniowego na 40 łóżek) i dodatkowo zapewnia się dostęp do konsultacji specjalistycznych udzielanych co najmniej przez lekarzy specjalistów w dziedzinach:

geriatrii lub medycyny rodzinnej, lub chorób płuc;

psychiatrii;

neurologii.

Porada lekarska i konsultacja specjalistyczna są potwierdzane datą, imieniem, nazwiskiem, numerem prawa wykonywania zawodu i podpisem lekarza.

Przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów chorych na AIDS lub zakażonych HIV nie mniej niż dwa razy w tygodniu i porady na wezwanie – lekarz udziela świadczeń w łącznym wymiarze jednego etatu przeliczeniowego na 40 łóżek (równoważnik jednego etatu przeliczeniowego na 40 łóżek) i dodatkowo zapewnia się dostęp do konsultacji specjalistycznych udzielanych co najmniej przez lekarzy specjalistów w dziedzinach:

chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej;

chorób zakaźnych;

psychiatrii.

Porada lekarska i konsultacja specjalistyczna są potwierdzane datą, imieniem, nazwiskiem, numerem prawa wykonywania zawodu i podpisem lekarza.

Dziennik Ustaw z 11 lutego 2025 r.

Towary objęte środkami ograniczającymi UE

Ustawa z 9 stycznia 2025 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Poz. 172

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 26 lutego 2025 r.

Omówienie: Nowe przepisy dotyczą osób lub podmiotów, które dokonują wywozu towarów objętych środkami ograniczającymi Unii Europejskiej ustanowionymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę do państw, co do których istnieje ryzyko, że biorą udział w obchodzeniu środków ograniczających lub przewożą te towary w procedurze tranzytu przez terytorium Rosji lub Białorusi. Wyżej wymienione osoby lub podmioty dołączają do zgłoszenia celnego oświadczenie, w którym stwierdzają, że:

tranzyt przez terytorium Rosji lub Białorusi stanowi jedynie część trasy przewozu towarów, przy czym początek i koniec tej trasy znajduje się poza terytorium tych państw,

w trakcie przewozu w procedurze tranzytu towarów przez terytorium Rosji lub Białorusi towary nie będą podlegały odsprzedaży, przetwarzaniu, składowaniu i usługom świadczonym przez podmioty objęte środkami ograniczającymi UE ustanowionymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę,

miejscem końcowego przeznaczenia towarów jest państwo trzecie inne niż Rosja lub Białoruś.

Podają również dane użytkownika końcowego towarów.

Składający oświadczenie jest zobowiązany zawrzeć w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W omawianej nowelizacji uregulowano sytuację, gdy wyniki analizy ryzyka przeprowadzonej przez organ Krajowej Administracji Skarbowej wskazują na wysokie ryzyko obejścia środków ograniczających UE ustanowionych w związku z agresją Rosji na Ukrainę przez:

wywóz towarów do państw, co do których istnieje ryzyko, że biorą udział w obchodzeniu środków ograniczających lub

przewóz w procedurze tranzytu przez terytorium Rosji lub Białorusi.

W takiej sytuacji naczelnik urzędu celno-skarbowego może zażądać od osoby lub podmiotu, o których mowa, przedłożenia oświadczenia producenta towarów, że podjął działania w celu określenia czy towary będą używane przez użytkowników końcowych w sposób zgodny z warunkami przewidzianymi w przepisach UE i może te działania udokumentować.

Nowe przepisy przewidują m.in., że osoba lub podmiot w terminie 45 dni od wyprowadzenia towarów poza obszar celny UE, przedkładają naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokument potwierdzający dokonanie odprawy celnej towarów z państwa przeznaczenia. ©℗