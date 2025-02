Wchodzą w życie 13 lutego 2025 r.

Transport drogowy – rozporządzenie ministra infrastruktury z 16 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 29 stycznia 2025 r. poz. 119)

Omówienie: Nowe regulacje dotyczą systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców. System ten tworzą:

wykaz naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, określony w załączniku do rozporządzenia;wzór służący obliczeniu stopnia ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, oraz sposób jego obliczania; wykaz podmiotów wykonujących przewóz drogowy zawierający informację o ich stopniu ryzyka i zaklasyfikowaniu do odpowiedniego przedziału ryzyka.

Ponadto zmienił się załącznik do rozporządzenia zawierający wykaz naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów.

Ocena zdolności fizycznej i psychicznej – rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. z 29 stycznia 2025 r. poz. 122)

Omówienie: Zmienił się załącznik do rozporządzenia, w którym określono m.in. zasięg terytorialny oraz siedziby komisji lekarskich.

Wchodzą w życie 14 lutego 2025 r.

Ochrona zdrowia – ustawa z 5 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 30 stycznia 2025 r. poz. 129)

Omówienie: Nowelizacją dokonano zmian m.in. w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z nowymi unormowaniami, świadczeniobiorcom: do ukończenia 18. roku życia, a także po ukończeniu 65. roku życia przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w odpowiednich przepisach ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w rozporządzeniu, na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy o refundacji, w tym również posiadającą prawo wykonywania zawodu, która zaprzestała jego wykonywania i wystawia receptę dla siebie albo dla małżonka, albo dla osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, albo dla krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Takie uprawnienie świadczeniobiorcy:

przysługuje w zakresie, w jakim przepisywany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlega refundacji na zasadach wynikających z ustawy o refundacji;

jest uwzględniane na recepcie w oparciu o wiek pacjenta oraz o wyżej wymieniony zakres, przy pomocy narzędzia informatycznego, o którym mowa w odpowiednich unormowaniach ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, jeżeli recepta ta jest wystawiana w postaci elektronicznej.

Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany m.in. w ustawie – Prawo farmaceutyczne. Nowe przepisy dotyczą m.in. przypadku gdy apteka ogólnodostępna nie pełniła dyżuru albo pełniła go w wymiarze mniejszym niż zostało to wyznaczone w uchwale zarządu powiatu.

W takiej sytuacji podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną ma obowiązek zwrotu dotychczas otrzymanego wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu pełnienia dyżurów, od czasu wyznaczenia do ich pełnienia, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W takim przypadku Narodowy Fundusz Zdrowia wzywa podmiot prowadzący aptekę do zapłaty kwoty w wysokości określonej w zdaniu pierwszym, a podmiot ten ma obowiązek jej zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

Nowe przepisy dotyczą również sytuacji, gdy w wyniku działania siły wyższej apteka ogólnodostępna nie pełniła dyżuru albo pełniła go w wymiarze mniejszym niż zostało to wyznaczone w uchwale zarządu powiatu. W takim przypadku podmiot prowadzący aptekę jest zobowiązany do powiadomienia o tym zarządu powiatu oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 14 dni od ustąpienia działania siły wyższej.

Wyżej wymieniony obowiązek zwrotu otrzymanego wynagrodzenia nie dotyczy przypadków będących wynikiem:

działania siły wyższej, o których podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną powiadomił Narodowy Fundusz Zdrowia we wskazanym terminie;

wystąpienia przyczyn losowych innych niż siła wyższa, o których podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną powiadomił zarząd powiatu oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w terminie 14 dni od ich wystąpienia.

Rynek mocy – ustawa z 24 stycznia 2025 r. o zmianie ustawy o rynku mocy (Dz.U. z 6 lutego 2025 r. poz. 159)

Omówienie: Nowelizacją dodano m.in. przepisy dotyczące aukcji uzupełniającej. Jest to aukcja mocy przeprowadzana na okresy dostaw:

od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,

od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.,

od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2027 r.,

od 1 stycznia 2028 r. do 31 grudnia 2028 r.

Zgodnie z nowymi unormowaniami operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego przeprowadza m.in. certyfikację do aukcji uzupełniającej. Przeprowadza ją w celu utworzenia jednostek rynku mocy i dopuszczenia ich do aukcji uzupełniającej.

Certyfikacja do aukcji uzupełniającej trwa nie krócej niż cztery tygodnie. Rozpoczyna się nie wcześniej niż po ogłoszeniu ostatecznych wyników aukcji dodatkowych na dany rok dostaw. Natomiast kończy nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji uzupełniającej.

Nowelizacja przewiduje m.in., że wpis do rejestru jednostki fizycznej lub jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej uprawnia ją do udziału w najbliższej certyfikacji do aukcji głównej, najbliższej certyfikacji do aukcji dodatkowych oraz najbliższej certyfikacji do aukcji uzupełniającej.

Zgodnie z nowymi przepisami jednostka rynku mocy objęta obowiązkiem mocowym na dany rok dostaw lub jednostka fizyczna wchodząca w skład takiej jednostki rynku mocy nie może zostać zgłoszona do certyfikacji do aukcji dodatkowych lub do aukcji uzupełniającej dotyczących tego samego okresu dostaw.

Jednostka rynku mocy składająca się z jednostek fizycznych wytwarzających rocznie więcej niż 30 proc. energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji może wziąć udział zarówno w aukcji głównej, aukcji dodatkowej, jak i aukcji uzupełniającej na ten sam rok dostaw, z zastrzeżeniem że suma obowiązków mocowych oferowanych przez tę jednostkę nie może być wyższa niż iloczyn mocy osiągalnej netto i korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności dla tej jednostki.

Przedkładając w certyfikacji do aukcji głównej, do aukcji dodatkowych lub do aukcji uzupełniającej wniosek o utworzenie jednostki rynku mocy uprzednio certyfikowanej, dostawca mocy może złożyć wniosek o certyfikację zawierający tylko uzupełnienie lub zmianę informacji przekazanych w poprzedniej certyfikacji do aukcji głównej, do aukcji dodatkowych lub do aukcji uzupełniającej.

Operator, w terminie 10 dni od zakończenia certyfikacji do aukcji uzupełniającej, przedkłada prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz ministrowi właściwemu do spraw energii informację o przebiegu tej certyfikacji zawierającą w szczególności:

liczbę utworzonych i dopuszczonych do udziału w aukcji uzupełniającej jednostek rynku mocy oraz sumę iloczynów ich mocy osiągalnej netto i korekcyjnych współczynników dyspozycyjności;

sumaryczną wielkość obowiązków mocowych, które będą oferowali dostawcy mocy w aukcji uzupełniającej w podziale na cenotwórców i cenobiorców;

wykaz podmiotów, którym odmówiono wydania certyfikatu, zgodnie z odpowiednimi regulacjami ustawowymi.

Aukcję uzupełniającą przeprowadza się na dany okres dostaw:

po zakończeniu aukcji dodatkowych na dany rok dostaw oraz

w przypadku gdy ilość zdolności wytwórczych oferowanych w aukcji głównej oraz aukcjach dodatkowych na dany rok dostaw nie jest wystarczająca, aby rozwiązać problem związany z wystarczalnością, stwierdzony na unijnego rozporządzenia 2019/943, w danym okresie dostaw.

Wchodzą w życie 15 lutego 2025 r.

Rada Fiskalna – ustawa z 20 grudnia 2024 r. o Radzie Fiskalnej (Dz.U. z 13 stycznia 2025 r. poz. 39)

Omówienie: Rada Fiskalna:

opiniuje prognozy makroekonomiczne wykorzystywane na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej;

opiniuje prognozy makroekonomiczne, w szczególności prognozy i założenia makroekonomiczne leżące u podstaw ścieżki wydatków netto w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1263, wykorzystywane na potrzeby opracowania projektu średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego;

opiniuje projekt ustawy budżetowej w zakresie m.in. przestrzegania zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60 proc. wartości rocznego produktu krajowego brutto;

ocenia ramy budżetowe w rozumieniu unijnej dyrektywy Rady 2011/85/UE pod kątem ich zgodności, spójności i skuteczności;

na wniosek Rady Ministrów sporządza m.in. niewiążące sprawozdanie, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu;

na wniosek ministra finansów opiniuje projekty dokumentów rządowych w zakresie ich oddziaływania na stabilność finansów publicznych i sytuację makroekonomiczną kraju.

Jednostka sektora finansów publicznych oraz podmiot niebędący jednostką sektora finansów publicznych zaliczany do sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu załącznika A do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 udzielają Radzie Fiskalnej, na jej żądanie, w terminie przez nią wyznaczonym, informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań. W przypadku gdy jednostka lub podmiot nie posiada żądanej informacji, niezwłocznie informuje o tym Radę Fiskalną.

Jeżeli jednostka lub podmiot nie przekażą Radzie Fiskalnej żądanej informacji w terminie przez nią wyznaczonym, to Rada może poinformować o tym organ nadzoru nad tą jednostką lub tym podmiotem lub zamieścić informację o tym na swojej stronie internetowej.

Członkiem Rady Fiskalnej może być osoba, która:

jest obywatelem polskim;

korzysta z pełni praw publicznych;

posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

się nieposzlakowaną opinią;

posiada: co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki prawne oraz co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinach finansów publicznych, makroekonomii i zarządzania finansami jednostek sektora finansów publicznych albo tytuł zawodowy magistra oraz co najmniej 15 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinach finansów publicznych, makroekonomii i zarządzania finansami jednostek sektora finansów publicznych – w przypadku członka Rady Fiskalnej pełniącego funkcję przewodniczącego Rady; co najmniej tytuł zawodowy magistra oraz co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w dwóch z trzech dziedzinach: finansów publicznych, makroekonomii lub zarządzania finansami jednostek sektora finansów publicznych – w przypadku członka niepełniącego funkcji przewodniczącego Rady Fiskalnej.

(Omawiana ustawa zaczyna obowiązywać od 15 lutego 2025 r., z wyjątkiem przepisów wchodzących w życie w innych terminach).

Urządzenia ciśnieniowe – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 22 stycznia 2025 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (Dz.U. z 31 stycznia 2025 r. poz. 135)

Omówienie: Rozporządzenie dotyczy następujących urządzeń ciśnieniowych (nazywanych dalej „urządzeniami”):

polowych rurociągów do transportu paliw płynnych,

kotłów parowych i cieczowych zainstalowanych na sprzęcie wojskowym, zbiorników stałych zainstalowanych na sprzęcie wojskowym, zbiorników przenośnych eksploatowanych na sprzęcie wojskowym,

wojskowych urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

urządzeń przeznaczonych do napełniania sprzętu wojskowego materiałami niebezpiecznymi.

Posiadanie szczególnych kwalifikacji jest wymagane przy obsłudze następujących specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych:

urządzeń przeznaczonych do napełniania sprzętu wojskowego materiałami niebezpiecznymi;

polowych rurociągów do transportu paliw płynnych.

Materiały i elementy stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń powinny być:

zgodne co najmniej z wymaganiami określonymi w Polskich Normach, Normach Obronnych lub specyfikacjach technicznych określonych w uzgodnionej dokumentacji technicznej wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń;

dostarczane z dokumentami kontroli odbiorczej określonymi w uzgodnionej dokumentacji technicznej wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń;

oznakowane w sposób zapewniający ich identyfikację.

(Część przepisów wchodzących w życie 13 lutego 2025 r. omówiono w wydaniu Dziennika Gazeta Prawna z 12 lutego 2025 r., str. B12). ©℗