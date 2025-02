Dziennik Ustaw z 5 lutego 2025 r.

Wspieranie ośrodków innowacyjności

Obwieszczenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 27 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 Poz. 151

Efektywność energetyczna

Obwieszczenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 27 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 Poz. 152

Zespół ekspertów

Rozporządzenie ministra edukacji z 30 stycznia 2025 r. w sprawie zespołów ekspertów do spraw włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Poz. 153

Podstawa prawna Weszło w życie

Podstawa prawna z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 6 lutego 2025 r.

Omówienie: Rozporządzenie przewiduje m.in., że przed przygotowaniem opinii zespół ekspertów, o którym mowa w odpowiednich przepisach ustawowych, analizuje w szczególności:

wniosek o włączenie odpowiednio danej kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

kwalifikacje o zbliżonym charakterze, w szczególności włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i kwalifikacje uregulowane niewłączone do tego systemu;

wyniki konsultacji dotyczące danej kwalifikacji wolnorynkowej.

W przypadku zgłoszenia przez zespół ekspertów uwag i propozycji zmian lub korekt doskonalących daną kwalifikację wolnorynkową lub kwalifikację sektorową przewodniczący tego zespołu przekazuje je niezwłocznie właściwemu ministrowi.

Dziennik Ustaw z 6 lutego 2025 r.

Karta Dużej Rodziny

Obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 28 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny Poz. 154

Kwalifikacje personelu służb ruchu lotniczego

Obwieszczenie ministra infrastruktury z 14 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego Poz. 155

Rejestr cywilnych statków powietrznych

Obwieszczenie ministra infrastruktury z 28 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych, znaków i napisów umieszczanych na statkach powietrznych oraz wykazu znaków rozpoznawczych wykorzystywanych do lotów przez statki powietrzne niewpisane do rejestru cywilnych statków powietrznych Poz. 156

Wpis na listę rzeczoznawców samochodowych

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych Poz. 157

Podstawa prawna Wejdzie w życie

Podstawa prawna po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 21 lutego 2025 r.

Omówienie: Zmienił się załącznik do rozporządzenia zawierający wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę rzeczoznawców samochodowych.

Szkoły artystyczne

Obwieszczenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 28 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych Poz. 158

Organizacja rynku mocy

Ustawa z 24 stycznia 2025 r. o zmianie ustawy o rynku mocy Poz. 159

Podstawa prawna Wejdzie w życie

Podstawa prawna po upływie 7 dni od ogłoszenia, tj. 14 lutego 2025 r.

Omówienie: Nowelizacją dodano m.in. przepisy dotyczące aukcji uzupełniającej. Jest to aukcja mocy przeprowadzana na okresy dostaw:

od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,

od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.,

od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2027 r.,

od 1 stycznia 2028 r. do 31 grudnia 2028 r.

Zgodnie z nowymi unormowaniami, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego przeprowadza m.in. certyfikację do aukcji uzupełniającej. Przeprowadza ją w celu utworzenia jednostek rynku mocy i dopuszczenia ich do aukcji uzupełniającej.

Certyfikacja do aukcji uzupełniającej trwa nie krócej niż cztery tygodnie. Rozpoczyna się nie wcześniej niż po ogłoszeniu ostatecznych wyników aukcji dodatkowych na dany rok dostaw. Natomiast kończy nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji uzupełniającej.

Nowelizacja przewiduje m.in., że wpis do rejestru jednostki fizycznej lub jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej uprawnia ją do udziału w najbliższej certyfikacji do aukcji głównej, najbliższej certyfikacji do aukcji dodatkowych oraz najbliższej certyfikacji do aukcji uzupełniającej.

Zgodnie z nowymi przepisami, jednostka rynku mocy objęta obowiązkiem mocowym na dany rok dostaw lub jednostka fizyczna, wchodząca w skład takiej jednostki rynku mocy, nie może zostać zgłoszona do certyfikacji do aukcji dodatkowych lub do aukcji uzupełniającej dotyczących tego samego okresu dostaw.

Jednostka rynku mocy, składająca się z jednostek fizycznych wytwarzających rocznie więcej niż 30 proc. energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, może wziąć udział zarówno w aukcji głównej, aukcji dodatkowej, jak i aukcji uzupełniającej na ten sam rok dostaw, z zastrzeżeniem że suma obowiązków mocowych oferowanych przez tę jednostkę nie może być wyższa niż iloczyn mocy osiągalnej netto i korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności dla tej jednostki.

Przedkładając w certyfikacji do aukcji głównej, do aukcji dodatkowych lub do aukcji uzupełniającej wniosek o utworzenie jednostki rynku mocy uprzednio certyfikowanej, dostawca mocy może złożyć wniosek o certyfikację zawierający tylko uzupełnienie lub zmianę informacji przekazanych w poprzedniej certyfikacji do aukcji głównej, do aukcji dodatkowych lub do aukcji uzupełniającej.

Operator, w terminie 10 dni od zakończenia certyfikacji do aukcji uzupełniającej, przedkłada prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz ministrowi właściwemu do spraw energii informację o przebiegu tej certyfikacji zawierającą w szczególności:

liczbę utworzonych i dopuszczonych do udziału w aukcji uzupełniającej jednostek rynku mocy oraz sumę iloczynów ich mocy osiągalnej netto i korekcyjnych współczynników dyspozycyjności;

sumaryczną wielkość obowiązków mocowych, które będą oferowali dostawcy mocy w aukcji uzupełniającej w podziale na cenotwórców i cenobiorców; wykaz podmiotów, którym odmówiono wydania certyfikatu, zgodnie z odpowiednimi regulacjami ustawowymi.

Aukcję uzupełniającą przeprowadza się na dany okres dostaw:

po zakończeniu aukcji dodatkowych na dany rok dostaw oraz

w przypadku gdy ilość zdolności wytwórczych oferowanych w aukcji głównej oraz aukcjach dodatkowych na dany rok dostaw nie jest wystarczająca, aby rozwiązać problem związany z wystarczalnością, stwierdzony na podstawie unijnego rozporządzenia 2019/943, w danym okresie dostaw.

Wchodzi w życie 12 lutego 2025 r.

Regionalna dyrekcja ochrony środowiska – rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 20 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku (Dz.U. z 28 stycznia 2025 r. poz. 110)

Omówienie: Dokonano zmian w załączniku do rozporządzenia ministra środowiska z 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku (Dz.U. z 2023 r. poz. 2446).

Zgodnie z nowymi regulacjami regionalny dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy swoich zastępców, a także osób kierujących komórkami organizacyjnymi oraz zajmujących stanowisko, o których mowa w odpowiednich unormowaniach zawartych w załączniku.

Zakresy czynności zastępców regionalnego dyrektora oraz wyżej wymienionych osób ustala regionalny dyrektor.

Ponadto nowe regulacje dotyczą m.in.: wydziału organizacyjnego oraz informacji o środowisku; zespołu budżetu i finansów; inspektora ochrony danych; samodzielnego stanowiska do spraw bhp; a także stanowiska do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

Wchodzą w życie 13 lutego 2025 r.

Kary pozbawienia wolności – ustawa z 28 czerwca 2024 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 12 sierpnia 2024 r. poz. 1228)

Omówienie: Zgodnie z nowelizacją, kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody, podlega karze pozbawienia wolności od lat dwóch do 15.

Tej samej karze podlega, kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego wykorzystując brak możliwości rozpoznania przez nią znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem.

Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikające z upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych znaczne ograniczenie zdolności do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu.

Urządzenia techniczne – rozporządzenie ministra obrony narodowej z 22 stycznia 2025 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych urządzeń transportu bliskiego oraz rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (Dz.U. z 29 stycznia 2025 r. poz. 116)

Omówienie: Rodzajami specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego, dla których wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji, są:

w zakresie obsługi: urządzenia załadowczo-wyładowcze mostów wojskowych, mechaniczne urządzenia załadowczo-startowe rakiet, mechaniczne urządzenia załadowcze torped;

w zakresie konserwacji: urządzenia załadowczo-wyładowcze mostów wojskowych, mechaniczne urządzenia załadowczo-startowe rakiet, mechaniczne urządzenia załadowcze torped, urządzenia treningowe do skoków spadochronowych.

Materiały i elementy stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń powinny:

spełniać co najmniej wymagania określone w Polskich Normach, Normach Obronnych lub specyfikacjach technicznych określonych w uzgodnionej dokumentacji technicznej wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń;

być dostarczane z dokumentami kontroli odbiorczej, określonymi w uzgodnionej dokumentacji technicznej wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń;

być oznakowane w sposób zapewniający ich identyfikację.

Zgodnie z omawianym rozporządzeniem, wytwarzający powinien oznaczać urządzenie w dostępnym miejscu trwałą i czytelną tabliczką znamionową, odporną na działanie czynników atmosferycznych, zawierającą co najmniej:

nazwę wytwórcy;

rodzaj i typ urządzenia;

numer fabryczny;

rok produkcji;

maksymalny udźwig.

Wojskowy Dozór Techniczny (WDT) przeprowadza w toku wytwarzania urządzeń:

badania typu urządzeń produkowanych seryjnie;

badania sprawdzające.

Wytwarzający urządzenie uzgadnia z WDT program badania typu, uwzględniając konstrukcję urządzenia, jego przeznaczenie i sposób eksploatacji.

WDT, przeprowadzając badanie typu, może uznać wyniki badań i opinie przedłożone przez projektanta, wytwarzającego lub jednostki badawcze i laboratoria uznane przez organ dozoru technicznego.

Ochrona roślin – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania miejsc produkcji za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus (Dz.U. z 29 stycznia 2025 r. poz. 117)

Omówienie: Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, jeżeli wymagania państwa trzeciego, do którego są wysyłane bulwy ziemniaka, określają: