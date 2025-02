Dziennik Ustaw z 4 lutego 2025 r.

Zalew Wiślany

Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego Poz. 145

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 19 lutego 2025 r.

Omówienie: Przyjęty został plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego.

Część tekstowa planu w zakresie ustaleń ogólnych dotyczących m.in. rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz kierunków rozwoju transportu i infrastruktury technicznej jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Część tekstowa planu w zakresie szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących m.in. przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części jest określona w załączniku nr 2.

Rysunek planu, stanowiący jego część graficzną, jest określony w załączniku nr 3.

Podmioty obsługujące kredyty

Ustawa z 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów Poz. 146

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 19 lutego 2025 r., z wyjątkiem przepisów wchodzących w życie w innych terminach

Omówienie: Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie podmiotów, które obsługują kredyty i nabywców kredytów – poinformowało Ministerstwo Finansów. Jak podkreślono, ustawa tworzy ramy prawne dla działalności podmiotów obsługujących kredyty. Określa zasady udzielania im zezwoleń na prowadzenie działalności, w tym działalności transgranicznej, po spełnieniu określonych wymogów; a także zasady dla osób zarządzających tymi podmiotami, tj. rękojmia, niekaralność, wiedza, doświadczenie.

Przepisy odnoszą się do nieobsługiwanych kredytów, tj. m.in. takich, z których spłatą kredytobiorca spóźnia się o ponad 90 dni.

W celu należytej ochrony praw kredytobiorcy podmioty obsługujące kredyty będą zobowiązane do opracowania wewnętrznych procedur i polityki w zakresie obsługi kredytów przez taki podmiot, w tym:

procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

procedury dotyczącej relacji z kredytobiorcą.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, ustawa przewiduje ustanowienie przepisów dla podmiotów, które obsługują kredyty, w tym zasady udzielania im zezwoleń na prowadzenie działalności:

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) będzie sprawowała nadzór nad działalnością podmiotów obsługujących kredyty, dostawcami usług obsługi kredytów oraz nabywcami kredytów lub ich przedstawicielami;

określone zostaną okoliczności, w których KNF będzie mogła cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności dotyczącej obsługi kredytów oraz warunki wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie takiej działalności;

aby zapewnić przejrzystość systemu, KNF będzie prowadziła rejestr podmiotów obsługujących kredyty;

w zakresie obsługi kredytów wprowadzony zostanie wymóg sprawozdawczości wobec KNF.

Pełnienie służby poza granicami państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa Poz. 147

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 5 lutego 2025 r.

Omówienie: Nowe regulacje dotyczą żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa, w celu udziału w:

konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych,

misji pokojowej,

akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom.

Żołnierze ci przez cały czas pełnienia służby poza granicami państwa otrzymują uposażenie oraz inne należności pieniężne, przysługujące im z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej w kraju, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość.

Zgodnie z omawianym rozporządzeniem Rady Ministrów żołnierzowi wyznaczonemu na stanowisko służbowe oznaczone cechą korpusu osobowego medycznego – 40 oraz cechą grupy osobowej lekarzy – A, grupy osobowej lekarzy dentystów – B, grupy osobowej pielęgniarstwa – G albo grupy osobowej ratownictwa medycznego – H, posiadającemu prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, ratownika medycznego oraz pielęgniarki, pełniącemu służbę w strefie działań wojennych stawkę dodatku zagranicznego zwiększa się o:

250 proc. najniższego uposażenia – w przypadku lekarza i lekarza dentysty posiadających jedną z następujących specjalizacji lekarskich lub lekarsko-dentystycznych: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowo-twarzowa, choroby wewnętrzne, epidemiologia, medycyna ratunkowa, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, psychiatria, radiologia i diagnostyka obrazowa, transfuzjologia kliniczna;

150 proc. najniższego uposażenia – w przypadku innego niż wyżej wymieniony lekarza lub lekarza dentysty;

125 proc. najniższego uposażenia – w przypadku ratownika medycznego i pielęgniarki.

Żołnierzowi wykonującemu zadania związane z bezpośrednim udziałem w oczyszczaniu rejonu działania jednostki wojskowej z materiałów wybuchowych oraz substancji toksycznych albo zadania polegające na unieszkodliwianiu tych materiałów miesięczną stawkę dodatku zagranicznego zwiększa się o 1 proc. najniższego uposażenia za każdy dzień wykonywania tych zadań.

Dobrostan zwierząt

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 3 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 Poz. 148

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 5 lutego 2025 r.

Omówienie: W przypadku rolników ubiegających się w 2024 r. o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w odpowiednich regulacjach rozporządzenia, termin określenia przeznaczenia bydła do opasu upływa 14 marca 2025 r.

W przypadku przeniesienia posiadania rolnik składa oświadczenie o opasaniu bydła w gospodarstwie.

W przypadku gdy rolnik nie określił przeznaczenia bydła do opasu do 14 marca 2025 r. lub nie złożył oświadczenia w tym terminie, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzywa na piśmie rolnika do dokonania tego określenia lub złożenia tego oświadczenia w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania, chyba że rolnik już dokonał tego określenia lub złożył to oświadczenie.

Polska Organizacja Turystyczna

Rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 27 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej Poz. 149

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 5 lutego 2025 r.

Omówienie: Biurem prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) kieruje:

dyrektor zarządzający – w szczególności w zakresie zapewnienia prawidłowej organizacji wewnętrznej biura prezesa POT i warunków jego działania, umożliwiających sprawną i efektywną realizację zadań oraz zapewnienie sprawnego i ciągłego realizowania zadań POT; dyrektor zarządzający do spraw komunikacji – w zakresie zarządzania i koordynowania działań z zakresu public relations oraz realizowania zadań związanych z budowaniem wizerunku POT, w tym koordynowania realizacji polityki informacyjnej prezesa POT, a także nadzoru nad realizacją projektów wymagających współpracy między komórkami organizacyjnymi w zakresie komunikacji oraz zarządzania relacjami z zewnętrznymi interesariuszami POT.

Dyrektor zarządzający i dyrektor zarządzający do spraw komunikacji podlegają prezesowi POT.

Szczegółowy zakres zadań dyrektora zarządzającego i dyrektora zarządzającego do spraw komunikacji określa regulamin organizacyjny.

Dziennik Ustaw z 5 lutego 2025 r.

Udzielanie pomocy inwestycyjnej

Obwieszczenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 27 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 Poz. 150

Monitor Polski z 24 stycznia 2025 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 22 stycznia 2025 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2024 r. Poz. 81

Omówienie: Ogłoszono, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2024 r. wyniosło 8264,85 zł.

Sektor przedsiębiorstw

Obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 22 stycznia 2025 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2024 r. Poz. 84

Omówienie: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2024 r. wyniosło 8549,18 zł.

Wchodzą w życie 11 lutego 2025 r.

Państwowy system odniesień przestrzennych – rozporządzenie Rady Ministrów z 21 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 27 stycznia 2025 r. poz. 106)

Omówienie: Rozporządzenie zostało wydane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ustawa ta przewiduje m.in., że podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowią osnowy geodezyjne opracowane w państwowym systemie odniesień przestrzennych.

(Zgodnie z ustawą osnowy geodezyjne to usystematyzowane zbiory jednoznacznie identyfikowalnych punktów, które zostały oznaczone w terenie znakami geodezyjnymi oraz których położenie wyznaczone zostało w państwowym systemie odniesień przestrzennych w sposób właściwy dla danego rodzaju osnowy i umożliwiający określenie dokładności tego wyznaczenia).

Ponadto ustawa przewiduje, że osnowy geodezyjne zakłada się i aktualizuje dla obszaru całego kraju.

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, państwowy system odniesień przestrzennych obowiązujący na terenie całego kraju, uwzględniając jego parametry techniczne oraz warunki stosowania.

Zgodnie z omawianym rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 stycznia 2025 r. przenoszenie na obszar Polski geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF89 odbywa się przez sieć punktów podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej za pośrednictwem obserwacji satelitarnych GNSS (Global Navigation Satellite Systems).

Fizyczną realizacją układów wysokościowych, o których mowa w odpowiednich przepisach rozporządzenia, jest podstawowa osnowa geodezyjna wysokościowa.

Zgodnie z nowymi regulacjami rozporządzenia na potrzeby tworzenia map w skali 1: 500 000 i w mniejszych skalach dopuszcza się stosowanie układu PL-LCC.

Regionalna dyrekcja ochrony środowiska – rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 20 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (Dz.U. z 27 stycznia 2025 r. poz. 107)

Omówienie: Rozporządzenie zostało wydane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustawa ta przewiduje m.in., że regionalny dyrektor ochrony środowiska wykonuje swoje zadania przy pomocy regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, która jest państwową jednostką budżetową, oraz przy współpracy z dyrektorami parków krajobrazowych lub zespołów parków krajobrazowych.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska wykonuje swoje zadania w zakresie ochrony przyrody przy pomocy regionalnego konserwatora przyrody, będącego zastępcą regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Organizację regionalnej dyrekcji ochrony środowiska określa statut, nadany w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw środowiska na wniosek generalnego dyrektora ochrony środowiska.

Omawianym rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska z 20 stycznia 2025 r. dokonano zmian w załączniku do rozporządzenia ministra środowiska z 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (Dz.U. z 2023 r. poz. 2441).

Ponadto nowe regulacje dotyczą m.in. wydziałów: organizacyjno-kadrowego, ochrony przyrody, planowania Przestrzennego, ochrony gatunkowej i zadrzewień, a także zespołu radców prawnych oraz samodzielnego stanowiska do spraw informatycznych. ©℗