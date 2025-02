Dziennik Ustaw z 31 stycznia 2025 r.

Urządzenia ciśnieniowe

Rozporządzenie ministra obrony narodowej z 22 stycznia 2025 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji Poz. 135

Podstawa prawna Wejdzie w życie

Podstawa prawna po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 15 lutego 2025 r.

Omówienie: Rozporządzenie dotyczy następujących urządzeń ciśnieniowych (nazywanych dalej „urządzeniami”):

polowych rurociągów do transportu paliw płynnych;

kotłów parowych i cieczowych zainstalowanych na sprzęcie wojskowym;

zbiorników stałych zainstalowanych na sprzęcie wojskowym;

zbiorników przenośnych eksploatowanych na sprzęcie wojskowym;

wojskowych urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;

urządzeń przeznaczonych do napełniania sprzętu wojskowego materiałami niebezpiecznymi.

Posiadanie szczególnych kwalifikacji jest wymagane przy obsłudze następujących specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych:

urządzeń przeznaczonych do napełniania sprzętu wojskowego materiałami niebezpiecznymi;

polowych rurociągów do transportu paliw płynnych.

Materiały i elementy stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń powinny być:

zgodne co najmniej z wymaganiami określonymi w Polskich Normach, Normach Obronnych lub specyfikacjach technicznych określonych w uzgodnionej dokumentacji technicznej wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń;

dostarczane z dokumentami kontroli odbiorczej określonymi w uzgodnionej dokumentacji technicznej wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń;

oznakowane w sposób zapewniający ich identyfikację.

Wojskowy Dozór Techniczny przeprowadza w toku wytwarzania urządzeń:

badania typu urządzeń produkowanych seryjnie;

badania techniczne sprawdzające, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawowych.

Eksploatację urządzeń prowadzi się zgodnie z ich przeznaczeniem, warunkami technicznymi dozoru technicznego oraz instrukcją eksploatacji, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw z 3 lutego 2025 r.

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 stycznia 2025 r. w sprawie szczegółowej zawartości Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Poz. 136

Podstawa prawna Weszło w życie

Podstawa prawna z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 4 lutego 2025 r.

Omówienie: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zawiera:

informację o okresie realizacji programu;

określenie planowanej wysokości corocznych środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, nazywanej dalej „ustawą”, z podziałem na poszczególne lata realizacji Programu;

wskazanie zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, z uwzględnieniem: formy i zakresu realizacji poszczególnych zadań ochrony ludności i obrony cywilnej; formy i wysokości planowanych środków na realizację poszczególnych zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, przy czym w przypadku zadań realizowanych w okresie dłuższym niż rok – z wyszczególnieniem podziału wysokości planowanych środków na kolejne lata realizacji zadania; podmiotów przekazujących środki, o których mowa w regulacjach ustawy, na realizację poszczególnych zadań ochrony ludności i obrony cywilnej; organów i podmiotów ochrony ludności realizujących poszczególne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej; planowanego harmonogramu realizacji poszczególnych zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, ze wskazaniem zadań priorytetowych.

Program zawiera informację o planowanej kontynuacji realizacji określonego zadania ochrony ludności i obrony cywilnej, jeżeli jego realizacja wykracza poza okres realizacji danego programu.

Skrzyżowania linii kolejowych z tramwajowymi

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 stycznia 2025 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi i ich usytuowanie Poz. 138

Podstawa prawna Wejdzie w życie

Podstawa prawna po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 18 lutego 2025 r.

Omówienie: Skrzyżowanie linii kolejowej oraz bocznicy kolejowej z linią tramwajową może być wielopoziomowe lub na jednym poziomie.

Skrzyżowanie na jednym poziomie projektuje się jako rozwiązanie nadzwyczajne, w przypadku gdy zastosowanie skrzyżowania wielopoziomowego jest:

niemożliwe pod względem technicznym lub prawnym;

nieuzasadnione pod względem ekonomicznym.

Skrzyżowanie wielopoziomowe stosuje się na liniach kolejowych zelektryfikowanych lub niezelektryfikowanych oraz bocznicach kolejowych.

Skrzyżowanie wielopoziomowe to skrzyżowanie, na którym linia tramwajowa przechodzi nad linią kolejową lub bocznicą kolejową lub pod nimi.

Na skrzyżowaniu wielopoziomowym, na którym sieć trakcyjna linii tramwajowej przebiega pod wiaduktem kolejowym albo sieć trakcyjna linii kolejowej przebiega pod wiaduktem tramwajowym, stosuje się urządzenia ochrony przeciwporażeniowej i ziemnozwarciowej.

Skrzyżowanie na jednym poziomie stosuje się wyłącznie na niezelektryfikowanych liniach kolejowych oraz niezelektryfikowanych bocznicach kolejowych, na których ruch kolejowy jest prowadzony z prędkością maksymalną nie wyższą niż 120 km/h, oraz w przypadku, gdy skrzyżowanie to zapewnia wystarczającą przepustowość dla zakładanego ruchu kolejowego i ruchu tramwajowego.

Jeżeli prędkość maksymalna na linii kolejowej jest wyższa niż 80 km/h na całej szerokości skrzyżowania na jednym poziomie, zarządca kolei wprowadza stałe ograniczenie prędkości do 80 km/h dla wszystkich pojazdów kolejowych.

Na skrzyżowaniu na jednym poziomie o kącie przecięcia toru kolejowego z torem tramwajowym mniejszym niż 45 st. stosuje się rozwiązanie techniczne polegające na:

zabudowaniu ruchomych iglic oraz

dopasowaniu szerokości rowków do profilu kół tramwajowych przy dwóch krzyżownicach pojedynczych po stronie toru tramwajowego.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Obwieszczenie ministra finansów z 20 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Poz. 139

Egzamin maturalny

Rozporządzenie ministra edukacji z 30 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego Poz. 140

Podstawa prawna Weszło w życie

Podstawa prawna z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 4 lutego 2025 r.

Omówienie: Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, mogą być złożone z wykorzystaniem Systemu Informatycznego Obsługującego Egzaminy Ogólnokształcące (SIOEO) wraz z oświadczeniem zdającego o zgodności odwzorowanych cyfrowo dokumentów sporządzonych w postaci papierowej z oryginałem. Dyrektor szkoły przyznaje dane dostępowe do SIOEO uczniom ostatniej klasy szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, nie później niż 15 listopada roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony egzamin maturalny.

Ponadto dyrektor szkoły przyznaje dane dostępowe do SIOEO absolwentowi w terminie 14 dni od zgłoszenia przez absolwenta zamiaru przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych podają do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, odpowiednio na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych, adres strony internetowej z dostępem do SIOEO.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca są obowiązani przeprowadzić szkolenie dla operatora pracowni informatycznej w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego zadań w zakresie organizacji egzaminu maturalnego.

Rozwój magazynowania energii elektrycznej

Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 28 stycznia 2025 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój magazynowania energii elektrycznej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Poz. 141

Podstawa prawna Weszło w życie

Podstawa prawna z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 4 lutego 2025 r.

Omówienie: Pomoc jest udzielana przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do unijnego rozporządzenia nr 651/2014, który spełnia łącznie następujące warunki:

nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej wynikającego z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;

bez otrzymania pomocy publicznej nie podjąłby decyzji o realizacji projektu inwestycyjnego lub zrealizowałby go w ograniczony lub odmienny sposób;

nie jest objęty sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską, określonymi w sekcji 1.1 ram tymczasowych.

Pomoc jest udzielana przedsiębiorcy, który w momencie jej udzielania posiada zakład lub oddział na terytorium Polski.

Zgodnie z omawianym rozporządzeniem, pomoc jest udzielana w formie dotacji bezpośrednich. Podmiotem udzielającym pomocy jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pomoc jest udzielana pod warunkiem, że projekt inwestycyjny nie został rozpoczęty przed 9 marca 2023 r. Przez rozpoczęcie projektu inwestycyjnego należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, w wyniku którego realizacja projektu inwestycyjnego staje się nieodwracalna.

Pomoc jest udzielana na projekty inwestycyjne dotyczące magazynowania energii elektrycznej wraz z:

dokumentacją przygotowawczą;

nakładami związanymi z budową instalacji;

infrastrukturą towarzyszącą;

budową przyłącza w części umożliwiającej wyprowadzenie mocy i budową infrastruktury towarzyszącej;

testami, odbiorami urządzeń i certyfikacją;

konfiguracją i adaptacją magazynu;

zakupem gruntów;

kosztami zarządczymi;

aktywami niematerialnymi.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie konkursowym.

Pomoc jest udzielana do 31 grudnia 2025 r.

Określenie szczegółowych warunków

Rozporządzenie ministra edukacji z 29 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego Poz. 142

Podstawa prawna Weszło w życie

Podstawa prawna z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 4 lutego 2025 r.

Omówienie: Dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż na miesiąc przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu maturalnego, imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania i adres korespondencyjny oraz numer rachunku płatniczego osoby pełniącej funkcję operatora pracowni informatycznej, niezbędne do zawarcia przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej umowy, o której mowa w odpowiednich przepisach ustawowych. Materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego mogą zostać przesłane do szkół z wykorzystaniem SIOEO.

Jeżeli materiały egzaminacyjne do części ustnej egzaminu maturalnego zostały przesłane z wykorzystaniem SIOEO, zadanie egzaminacyjne lub zestaw zadań egzaminacyjnych wylosowany przez zdającego może mu zostać udostępniony za pomocą komputera. W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego z informatyki przeprowadzanego w pracowni informatycznej może przebywać operator pracowni informatycznej, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego.

Wysokość wynagrodzenia

Rozporządzenie ministra zdrowia z 3 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego Poz. 143

Podstawa prawna Weszło w życie

Podstawa prawna z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 4 lutego 2025 r.

Omówienie: Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczącego komisji wynosi 1000 zł za posiedzenie. Wysokość wynagrodzenia członka zespołu egzaminacyjnego oraz członka komisji wynosi 600 zł za posiedzenie.

Dziennik Ustaw z 4 lutego 2025 r.

Weterynaryjne produkty lecznicze

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu Poz. 144

Podstawa prawna Weszło w życie

Podstawa prawna z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 5 lutego 2025 r.

Omówienie: Zmieniły się załączniki do rozporządzenia określające: