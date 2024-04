Prokuratura Krajowa poinformowała w piątek PAP, że w siedzibie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów zabezpieczono urządzenia elektroniczne. To działanie w ramach śledztwa dotyczącego wniesienia do kilkunastu sądów okręgowych pism zmierzających do zablokowania zmian w statutach spółek medialnych

Zarzuty wobec prokurator Ewy Wrzosek o nieprawidłowości

W marcu portal Wirtualna Polska napisał, że podczas składania w ubiegłym roku przez prok. Ewę Wrzosek wniosków do sądów okręgowych, mających na celu zablokowanie działań rządu PiS zmierzających do zmian w statutach mediów publicznych, doszło do nieprawidłowości - wnioski mogły bowiem powstać poza prokuraturą.

W piątek prok. Wrzosek napisała na platformie X: "Jak (w) thrillerze prawniczym klasy B - aresztowań ciąg dalszy. Służbowy komputer i drukarka. Przy zatrzymaniu nie stawiały oporu".

Przeszukania w ramach śledztwa dotyczącego prokurator Wrzosek

Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak potwierdził PAP, że prokuratorzy z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wykonywali w piątek "czynności procesowe w siedzibie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie" i "w ich toku zabezpieczono urządzenia elektroniczne".

"Czynności te są realizowane w ramach śledztwa dotyczącego wniesienia do kilkunastu sądów okręgowych na terenie kraju pism procesowych zmierzających do zablokowania zmian w statutach spółek medialnych" - przekazał prok. Nowak.

W czwartek z kolei zabezpieczono sprzęt elektroniczny w siedzibie jednej z kancelarii prawnych w Warszawie. Portal tvn24.pl. podał nieoficjalnie, że chodziło o kancelarię prawną, która miała przygotować pisma procesowe wysłane do sądów okręgowych przez prokurator Wrzosek.

Podejrzenie przygotowania wniosków przez zewnętrzną kancelarię prawną

W marcowej publikacji Wirtualnej Polski napisano, że wnioski, które wysłała prok. Wrzosek mogły zostać przygotowane w kancelarii Clifford Chance, która obecnie obsługuje media publiczne.

Rzecznik PK podał wówczas, że Wydział Spraw Wewnętrznych PK prowadzi śledztwo dotyczące "wniesienia do kilkunastu sądów okręgowych na terenie kraju pism procesowych datowanych na 30 listopada 2023 roku, oznaczonych m.in. jako +wniosek prokuratora o zabezpieczenia roszczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie+".

Uruchomienie śledztwa ws. przekroczenia uprawnień przez prokurator Wrzosek

Jak wyjaśniła PAP rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak, śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte 14 grudnia 2023 r., w związku ze złożeniem zawiadomienia przez ówczesnego prokuratora regionalnego w Warszawie Jakuba Romelczyka. "Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez prokurator Ewę Wrzosek. Przedmiotem postępowania są okoliczności, o których napisała WP" – powiedziała Adamiak. (PAP)

nno/ mok/