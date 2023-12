Wszyscy Polacy wstydzą się standardów w TVP; to jest skandal, to jest patologia – powiedział we wtorek w Sejmie szef klubu parlamentarnego PSL-TD Krzysztof Paszyk, podczas debaty nad projektem uchwały ws. mediów publicznych.

Projekt uchwały ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP wniosła grupa posłów KO, Polski 2050-TD, Lewicy, PSL-TD. W projekcie uchwały napisano, że Sejm wzywa Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP do podjęcia działań naprawczych. Sejm zobowiązał się też do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją.

W popołudniowym głosowaniu posłowie zdecydowali o niezwłocznym przejściu do drugiego czytania projektu, bez odsyłania go do komisji, o co wnioskowały KO i Polska 2050-TD. Wcześniej Sejm nie poparł wniosku PiS o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu.

Szef klubu parlamentarnego PSL-TD ocenił, że działania mediów publicznych w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości to "skandal" i "patologia".

"To jest skandal, to jest patologia. Doprowadziliście do rzeczy niebywałej - wszyscy Polacy wstydzą się tych standardów TVP, do których wy, drogi PiS-ie, doprowadzacie" – mówił Paszyk.

"To są standardy z Białorusi, z Rosji, z Korei Północnej" – dodał. (PAP)

