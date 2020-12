W skali kraju poprzez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, którego źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, samorządom udzielane jest łącznie 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia. Pierwsze 6 mld zł już rozdysponowano w ramach pierwszego etapu. W ubiegły wtorek premier Morawiecki poinformował o uruchomieniu kolejnych 4 mld zł.

„W ostatnim tygodniu przedstawiono wyniki konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który miał służyć pomocy w odbudowie pocovidowej gminom, powiatom, wspólnotom samorządowym, które ucierpiały z powodu lockdownu, pandemii. Ale on służy tylko jednej grupie. Tak naprawdę tym, którzy noszą jedyną dzisiaj słuszną legitymację partii rządzącej" – podkreślił w Nowym Korczynie (woj. świętokrzyskie) Kosiniak-Kamysz.

Według niego podczas weryfikacji wniosków nie zostały przedstawione żadne kryteria, na zasadzie których dofinansowanie było przyznawane. "Dzisiaj występujemy z petycją do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Panie premierze, trzeba podzielić sprawiedliwie ten Fundusz. Miała być skala inwestycji, pomoc w inwestycjach, które się rozpoczęły. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością” – oświadczył prezes PSL.

Jak dodał konieczne jest "wyjaśnienie tej sprawy i zadośćuczynienia wobec wspólnot, które zostały pokrzywdzone". "Jedno jest pewne - nie wolno krzywdzić wspólnoty z racji tego, że ma takiego a nie innego wójta, burmistrza czy prezydenta" – zaznaczył polityk.

Prezes PSL poinformował, że od poniedziałku petycja jest dostępna do podpisania na stronie internetowej petycjeonline.com. "Zachęcam do podpisywania. To musi być ogólnokrajowa akcja Polski samorządowej, która oparta jest na zasadach życzliwości i pomocniczości i wsparcia jednych przez drugich, a nie dzielenia na swoich i tych, którym się to nie należy, ponieważ należy się wszędzie gdzie jest to potrzebne" – powiedział Kosiniak-Kamysz.

"Trzecia transza tych środków ma być podzielona sprawiedliwie i będziemy tego pilnować" – oświadczył.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w ubiegłym tygodniu, że łącznie ponad 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie przeznaczone na m.in. projekty infrastrukturalne, edukacyjne, cyfryzację. Zapewnił też, że realizacja tych inwestycji pozwoli na podniesienie produktywności gospodarki, ochronę miejsc pracy i będzie istotnym instrumentem wspierającym rozwój gospodarczy w przyszłym roku.