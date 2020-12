“Nie tylko sekundujemy Komisji Europejskiej (...) w tych negocjacjach, właściwie za pięć dwunasta, bo przecież do końca roku już tak niewiele czasu zostało, ale sami namawiamy przywódców europejskich, w ramach naszego mandatu, do tego, aby wypracować to rozwiązanie (porozumienie w sprawie zasad brexitu - PAP)" - powiedział Morawiecki.

“Polska gospodarka jest w mocnym stopniu związana z gospodarką brytyjską, (...) dlatego bardzo mocno optujemy za kompromisem i znalezieniem takiego mechanizmu, który pozwoli nam, czyli Unii Europejskiej, podpisać umowę z Wielką Brytanią po to, żeby wszyscy, którzy eksportują, importują, (...) mogli dalej bez przeszkód prowadzić działalność gospodarczą” - dodał premier.

Premier przypomniał, że Wielka Brytania jest drugim pod względem obrotów, razem z Republiką Czeską, partnerem handlowym.

Podkreślił także, że po tym, jak w roku 2020 gospodarki europejskie zaczęły się borykać z pogorszeniem sytuacji gospodarczej w związku z pandemią, teraz nie potrzebujemy kolejnego elementu, który zdestabilizuje europejską i polską gospodarkę.

Premier powiedział, że cały czas ma nadzieję na zawarcie porozumienia z Wielką Brytanią “ale niestety nie jest to sprawa pewna”.

Brak porozumienia z Wielką Brytanią do końca tego roku, kiedy skończy się okres przejściowy po brexicie, oznacza, że od przyszłego roku handel między Wielką Brytanią a UE będzie odbywał się na ogólnych zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO), czyli będą mogły być stosowane cła, kwoty ilościowe i inne bariery.