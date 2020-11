PO wzywa rząd, by nie wetował unijnego budżetu

Politycy PO wezwali w czwartek rząd, by nie wetował unijnego budżetu. Straszenie wetem to działanie samobójcze; to w praktyce jest wyprowadzenie Polski - wbrew oczekiwaniom obywateli - z Unii Europejskiej - mówili.