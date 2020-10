Czwartkowy bilans epidemii we Włoszech to ponad 26 tysięcy wykrytych przypadków w ciągu jednej doby. W tych dniach notuje się po ponad 200 zgonów na dobę, co oznacza powrót do rozmiarów epidemii z wiosny.źródło: Agencja Gazeta

autor zdjęcia: Fot. Lukasz Cynalewski Agencja Gazeta