"Wspieram polskie kobiety, które kolejny dzień protestują w obronie swoich praw. Wzywam rządzących do podjęcia dialogu z Narodem. To lepsze niż groźby, ataki i obrażanie drugiej strony. Senat RP mógłby być dobrym miejscem do rozmowy" - napisał na Twitterze marszałek Senatu.

Wielotysięczne protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego trwają od czwartku. To skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.