"Słowo się rzekło. Zawiadomienie wycofałem, ponieważ przyszli do mnie młodzi ludzie we wtorek rano, przeprosili, wyrazili skruchę, zadeklarowali i podjęli pracę jako zadośćuczynienie. Będą ją kontynuować w najbliższym czasie. To będzie solidna praca" – powiedział w środę PAP ks. kanonik Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej w Płocku.

Podkreślił, iż nie może ujawnić, kim są osoby, które zgłosiły się do niego w sprawie napisu na murze bazyliki. "Kto to był, ilu ich było, zachowam to dla siebie. Obiecałem im to" – zaznaczył ks. Cegłowski. Dodał, iż w sprawie wycofania zawiadomienia napisał list do policji. "Podziękowałem w nim policji za podjęte działania" – powiedział proboszcz płockiej parafii katedralnej. Wyjaśnił, iż ostatecznie usunięciem napisu z muru bazyliki zajmie się konserwator.

W poniedziałek ks. Cegłowski informował PAP, że wiadomość o napisie "piekło kobiet" na murze katedry otrzymał w niedzielę rano. Wspominając wówczas o złożonym zawiadomieniu na policji, proboszcz płockiej parafii katedralnej mówił m.in.: "Gdyby zgłosili się twórcy tego napisu, jestem gotów z nimi porozmawiać, wycofać skargę na policji, oczywiście o ile rozmowa ta przyniosłaby jakiś owoc, wyrażenie żalu i zadośćuczynienie".

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Płocku, która została wybudowana przez biskupa Aleksandra z Malonne w latach 1130-44, jest jedną z pięciu najstarszych w kraju i jedną z trzech, gdzie spoczywają dawni władcy Polski. To największa nekropolia Piastów. W bazylice tej spoczywają średniowieczni książęta: Władysław I Herman i jego syn Bolesław III Krzywousty, za których panowania Płock był stolicą Polski. Pochowanych jest też 14 książąt mazowieckich, w tym Bolesław IV Kędzierzawy i Konrad I Mazowiecki. Znajdują się tam również szczątki księżniczki Gaudemundy-Zofii, córki Wielkiego Księcia Litwy Trojdena, żony Bolesława II Mazowieckiego.

Wzniesiona w stylu romańskim płocka katedra od chwili konsekracji była przez wieki wielokrotnie przebudowywana - np. na przełomie XIII i XIV wieku dobudowano gotyckie wieże, a w XVI wieku renesansową kopułę na skrzyżowaniu naw. Ostatnia przebudowa świątyni, dokonana według projektu znanego architekta Stefana Szyllera, miała miejsce w latach 1903-1915. Z granitowych kamieni odbudowano wtedy m.in. dolne partie murów, górne części zrekonstruowano z nowej cegły, a w miejscu drewnianego chóru wzniesiono nowy, murowany.

Papież Pius X w 1910 r. wyróżnił płocką katedrę tytułem Bazyliki Mniejszej - jest to godność nadawana kościołom, które w szczególny sposób wyróżniają się wartością zabytkową, liturgiczną i duszpasterską oraz są celem licznych pielgrzymek. Od wielu lat w bazylice prowadzone są prace konserwatorskie.