Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w poniedziałek, że resort przygotowuje koncepcję szpitali tymczasowych dla chorych na COVID-19 w miastach wojewódzkich. Szpitale tymczasowe mają dopełnić istniejącą infrastrukturę w zakresie zwiększenia dostępności łóżek.

Pierwszy taki szpital, którego budowa już się rozpoczęła, powstanie w Warszawie na Stadionie Narodowym. W początkowym etapie ma się tam znaleźć 500 łóżek, z czego 50 przeznaczonych do intensywnej terapii. Docelowo szpital będzie mógł zostać rozwinięty do tysiąca miejsc. Szpital na Stadionie Narodowym będzie filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy ulicy Wołoskiej. Mazowsze to jedno z województw, w którym notowane są najwyższe liczby dobowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem.

W Małopolsce, gdzie liczby zakażeń również są jednymi z najwyższych, wciąż trwają ustalenia. Jak poinformowała PAP rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo, "są wstępne lokalizacje szpitala tymczasowego w Krakowie, ale cały czas trwają analizy, wszystko jest w toku". Dodała, że w tym momencie za wcześnie jest, by wymieniać konkretne, wstępne propozycje lokalizacji szpitala tymczasowego. "Poinformujemy o takiej lokalizacji w odpowiednim czasie" - zaznaczyła.

Także na Dolnym Śląsku analizy są w toku. Rzeczniczka wojewody dolnośląskiego Aleksandra Osman poinformowała PAP, że Decyzje w tej sprawie mają zapaść w najbliższym czasie. Natomiast według nieoficjalnych informacji PAP, jednym z branych pod uwagę miejsc jest wrocławska Hala Stulecia.

W województwie lubelskim jeśli zajdzie potrzeba uruchomienia szpitala tymczasowego, to według wojewody Lecha Sprawki powstanie on w obiektach Targów Lublin. Sprawka poinformował, że "ma on mieć około 380 łóżek, w tym 80 z respiratorami". "To wstępne uzgodnienia, trwają prace nad szczegółową koncepcją" - zaznaczył. Dodał, że już się na to zgodzili główni udziałowcy spółki, czyli Targi Poznańskie, a także samorządy Lublina i województwa.

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński powiedział PAP, że analizy są w toku. "Jeżeli wzrost hospitalizacji będzie postępował i pojawi się taka konieczność, podejmiemy decyzję o utworzeniu szpitala tymczasowego. Analizujemy liczne miejsca w Łodzi i na terenie województwa, w których musi być zapewnione ogrzewanie, dojazd dla karetek, kilka wejść, miejsce dla personelu medycznego – to decyzja bardzo poważna, która jeszcze nie została podjęta" - podał Bocheński.

Według nieoficjalnych doniesień w Łodzi pod uwagę brana była m.in. Atlas Arena i Hala Expo. Zdaniem wojewody, konieczność utworzenia tymczasowego szpitala pojawić się może w momencie, gdy liczba hospitalizowanych z COVID-19 przekroczy w regionie 1,5 tys. Obecnie w tym województwie jest 850 łóżek covidowych, z czego 698 zajętych, przy czym w tej liczbie jest także 30 miejsc zajmowanych przez osoby dopiero czekające na wynik testu. Do walki z covidem przekazano 74 respiratory, z czego zajętych jest 45.

Na terenie województwa opolskiego, według informacji udzielonych dziennikarzom przez rzeczniczkę urzędu miasta Katarzynę Oborską-Marciniak, służby wojewody opolskiego sprawdzały możliwość urządzenia w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym szpitala polowego. Oborska-Marciniak zapewniła o woli współpracy samorządu z administracją rządową i możliwości nieodpłatnego przekazania obiektu na takie potrzeby. Według jej szacunków budynek CWK mógłby pomieścić ponad sto łóżek.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek jest w trakcie analizy na temat możliwych lokalizacji szpitala polowego w woj. śląskim. Uzupełniłby on bazę łóżkową dla chorych na COVID-19 w razie dalszego wzrostu liczby zachorowań i potrzeby hospitalizacji większej liczby pacjentów. Wśród rozważanych w porozumieniu z ekspertami lokalizacji są m.in. dwa miejsca w Katowicach.

Biuro prasowe wojewody śląskiego poinformowało, że na szpital polowy mogłoby być zaadaptowane mieszczące się w ścisłym centrum Katowic Międzynarodowe Centrum Kongresowe, połączone z halą Spodka, lub położony w pobliżu autostrady A4 prywatny szpital Geomedical. Ten wybudowany przed kilkoma laty obiekt nie znalazł się w sieci szpitali i nie zdobył znaczącego finansowania w ramach kontraktu z NFZ, stoi niewykorzystany. Oba obiekty są jednak zarządzane przez prywatne spółki.

Jak wskazują pracownicy biura prasowego wojewody, kluczowe kryteria brane pod uwagę przy lokalizacji szpitala to dogodne położenie oraz możliwości sprawnego dostosowania takiego obiektu do standardów placówki szpitalnej.

Rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego Ewa Łukomska przekazała PAP, że "po konsultacjach przeprowadzonych wraz z urzędem miasta na szpital tymczasowy wytypowano lokalizację obiektu na terenie Targów Kielce". Docelowo w Targach Kielce miałoby zostać przygotowane około 900 miejsc dla chorych na COVID-19, a działanie szpitala mieliby wesprzeć żołnierze WOT. Ostateczna decyzja o przygotowaniu szpitala jeszcze nie zapadła.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że kolejnym rozwiązaniem rozważanym przez władze województwa jest przygotowanie miejsc dla chorych na COVID-19 w Uzdrowisku Busko-Zdrój. "Pytania w tej sprawie były kierowane do nas z urzędu marszałkowskiego. Jeśli zapadnie taka decyzja, to podejmiemy się takiego zadania" – powiedział PAP prezes uzdrowiska Wojciech Lubawski.

Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek poinformował, że rozpatrywane są różne warianty możliwej lokalizacji szpitala, ale "za wcześnie, by mówić o szczegółach". Przypomniał jednocześnie, że w regionie na bieżąco poszerzana jest baza łóżek dla pacjentów z COVID-19 w istniejących szpitalach, a kolejne zwiększenie liczby takich łóżek ma nastąpić w najbliższą środę. (PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk