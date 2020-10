Wyjaśnił jednocześnie, że osoba skierowana na test, powinna zawiadomić pracodawcę. "Za okres nieobecności w pracy i samoizolacji w domu w oczekiwaniu na wynik, osoba taka otrzyma zwolnienie lekarskie" - czytamy w komunikacie. Podano jednocześnie stronę z listą punktów, gdzie można zrobić testy - https

W komunikacie GIS opublikowanym na stronie internetowej jest także link do adresów POZ https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ.gdzie można umówić się na teleporadę. Osoby, które nie mogą samodzielnie dojechać do punktu mobilnego, powinny poinformować lekarza, który zleci wówczas w systemie, przyjazd karetki wymazowej.

"Informacja o dodatnim wyniku badania są zamieszczane przez laboratorium w systemie EWP, dostępnym dla zaangażowanych podmiotów, w tym - Policji i służb sanitarnych. Wynik badania będzie również dostępny dla wybranego przez siebie lekarza POZ w aplikacji gabinet.gov.pl oraz dla osoby na Internetowym Koncie Pacjenta

Instrukcja założenia konta znajduje się na stronie https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

Wyjaśniono, że lekarz POZ powinien poinformować pacjenta o wyniku badania. "W sytuacji braku kontaktu telefonicznego ze strony lekarza POZ, należy skontaktować się z przychodnią, w której zlecono badanie" - radzi GIS.

Osoby, które poddały się badaniom komercyjnym - bez skierowania od lekarza POZ i otrzymały wynik dodatni, nie powinny wychodzić z domu. Trzeba umówić się telefonicznie na termin teleporady u lekarza POZ. Dopiero on zadecyduje czy pacjent powinien dochodzić do zdrowia w domu, czy też jego stan wymaga leczenia w warunkach szpitalnych. W przypadku, gdy osoba nie może być izolowana w warunkach domowych, wówczas lekarz może skierować ją do izolatorium - wyjaśnia GIS.

Podano, że lekarz kierujący osobę na izolację w warunkach domowych, ma obowiązek przekazania informacji o tym systemem gabinet.gov.pl do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. "W przypadku osób pracujących powinny one otrzymać również zwolnienie lekarskie" - tłumaczy GIS.

Wyjaśniono, że po pojawieniu się informacji w systemie, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna rozpoczyna procedurę, w ramach której pacjent jest proszony o sporządzenie listy osób, z którymi kontaktował się ostatnio - (Inspekcja Sanitarna przeprowadzi wywiad i rozpocznie dochodzenie epidemiologiczne). Zwrócono jednocześnie uwagę, że "osoba może zostać poproszona o odpowiedzi na inne ważne w dochodzeniu pytania". Ze stacją sanitarno-epidemiologiczną należy kontaktować się za pośrednictwem infolinii pod nr. +4822 2500115.

Obecnie kwarantanna osób, u których nie występują objawy kliniczne COVID-19, trwa 10 dni i kończy się automatycznie. Kwarantannę nakłada inspektor sanitarny i informuje o niej telefonicznie lub ustnie, potem przesyła dokument. Może on też zdecydować o jej skróceniu lub o zwolnieniu z niej.

W czasie kwarantanny osoba, która została na nią skierowana, nie może wychodzić z domu, np. na spacery z psem, do sklepu czy lekarza. Policjanci odwiedzają osoby objęte kwarantanną, by sprawdzić, czy nie opuszczają one miejsca zamieszkania. Jeśli osoba złamie kwarantannę, funkcjonariusze mogą nałożyć na nią karę finansową do 30 tys. zł. Jest to decyzja indywidualna.

Pozostałe osoby "z kontaktu" zostają objęte nadzorem epidemiologicznym. Natomiast w każdym przypadku odbywania izolacji w domu, kwarantanną zostają objęte osoby, z którymi się zamieszkuje – jeśli są one zatrudnione powinny złożyć pracodawcy oświadczenie, że przebywają na kwarantannie, co usprawiedliwi ich nieobecność w pracy i pozwoli ustalić zasady wykonywania telepracy lub - gdy jest to niemożliwe - będzie podstawą do wypłacenia zasiłku chorobowego. Pracodawca może zweryfikować informację o kwarantannie w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zalecane jest jednocześnie zainstalowanie aplikacji "Kwarantanna domowa", którą można pobrać z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu należy zarejestrować się za pomocą numeru telefonu.

Jeśli w ciągu 10 dni pojawią się objawy choroby należy poinformować lekarza, który podejmie decyzję o dalszym postępowaniu. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów niezbędny jest kontakt z pogotowiem ratunkowym. Dzwonić można na numer 999 lub 112. Należy wówczas poinformować o tym, że jest się na izolacji domowej lub na kwarantannie. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek