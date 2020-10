Prezydent w swoim wystąpieniu podziękował tym ministrom, którzy - jak mówił - "kończą swoją służbę". "Chciałem wśród nich - z mojego punktu widzenia przede wszystkim wymienić - panią wicepremier Jadwigę Emilewicz i pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego" - powiedział Andrzej Duda.

"Współpracowaliśmy z (b. minister rozwoju) Jadwigą Emilewicz nad rozwiązaniami dotyczącymi pakietów antyepidemicznych, walki z kryzysem koronawirusa, właśnie w sferze gospodarczej, dyskutując nad różnymi rozwiązaniami, by także ratować rynek pracy. Z (b. ministrem rolnictwa) Janem Krzysztofem Ardanowskim pracowaliśmy nad bardzo ważnymi sprawami polskiego rolnictwa, by mogło się rozwijać, by kwitło, a ludzie na polskiej wsi czuli, że są traktowani godnie, i że Polska dziękuje im za dostarczanie bezpieczeństwa żywnościowego" - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent wyraził nadzieję, że odwołani ministrowie "dobrze przysłużyli się Rzeczpospolitej".

Nowy rząd po rekonstrukcji będzie liczył 14 resortów. Część z nich zostanie zlikwidowana, a zakres ich kompetencji został podzielony na nowe lub istniejące resorty.

Prezydent podkreślił, że rząd powołany po wyborach w 2019 roku praktycznie od razu zetknął się z ogromną trudnością - z pandemią koronawirusa, która - jak mówił - "dotknęła cały świat, w tym niestety także i nasz kraj".

"Po pierwsze kwestia życia i zdrowia obywateli, po drugie kwestia - cóż tu wiele mówić - ratowania polskiej gospodarki. To dzieło było, i jest realizowane. I chciałem z całego serca podziękować wszystkim państwu i za tamte cztery lata - wszystkim tym, którzy brali w nich udział, i za ten czas teraz, tego prawie roku niezwykle dzielnej, a bardzo często odważnej postawy, która wymagała wielkiej odpowiedzialności, odporności psychicznej, ale przede wszystkim wymagała niezwykłego wysiłku" - powiedział Duda.

"Dziękuję całemu polskiemu rządowi, dziękuję całej Zjednoczonej Prawicy, dziękuję i tym ministrom, którzy pozostają w rządzie, dziękuję panu premierowi, panom premierom, ale dziękuję także i tym ministrom, których żegnamy, którzy kończą swoją służbę" - podkreślił prezydent.