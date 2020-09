W środę rozpoczęła się pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta w nowej kadencji. Duda odwiedza Republikę Włoską, a w piątek wizytę złoży także w Watykanie. W środę polski przywódca spotkał się szefem włoskiego państwa Sergio Mattarellą. Następnie rozmawiał z marszałek włoskiego Senatu Marią Elisabettą Alberti Casellati, a w Palazzo Chigi przeprowadził rozmowy w cztery oczy z premierem Giuseppem Conte.

Po południu Duda odwiedził siedzibę IFAD i spotkał się z szefem tej organizacji Gilbertem F. Houngbo. Polski przywódca przekazał rozmówcy – w związku z przystąpieniem Polski do IFAD - polską flagę, która zawiśnie na maszcie przed siedzibą Funduszu w Rzymie.

„Bez wątpienia Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, ale również Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowy Program Żywnościowy odgrywają ogromną rolę w procesach wsparcia rozwoju rolnictwa i wzmacniania bezpieczeństwa żywnościowego” - powiedział Duda. Jak dodał, tegoroczne doświadczenia związane z pandemią koronawirusa jeszcze mocniej uwypukliły konieczność współpracy tych agend ONZ.

Podkreślił, że „Polska i UE są coraz bardziej zaangażowane w promowanie i wdrażanie zrównoważonych wzorców produkcji oraz konsumpcji”. „Wskazujemy też na konieczność walki z podstawowymi przyczynami konfliktów – nierówności, zmiana klimatu czy deficyty zasobów wody i żywności w niektórych częściach globu" – powiedział Duda.

Zaznaczył, że w tym kontekście „cieszy szybki rozwój Polski idący w parze ze wzrostem poziomu życia Polaków". Wyraził ubolewanie, że „Polska stała się miejscem, gdzie żywność często jest marnowana. To zjawisko nie powinna się pojawić w kraju, gdzie szacunek do żywności wynika z kultury, tradycji oraz wartości religijnych i narodowych” – mówił prezydent. Jak dodał, wielu Polaków nadal pamięta „czarne lata drugiej wojny światowej, a potem opresji komunistycznej oraz związane z nimi niedobory żywności".

„Dlatego promowanie konsumpcji odpowiedzialnej społecznie i ograniczanie jej wpływu na środowisko poprzez podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności stało się z jednym z priorytetów polityki społecznej w Polsce” – mówił Duda.

Houngbo podziękował polskiemu prezydentowi za zaangażowanie na rzecz członkostwa Polski w IFAD. „Członkostwo Polski w IFAD jest wyrazem naszych wspólnych wysiłków i zobowiązań na rzecz świata, w którym cała ludzkość jest wolna od skrajnego ubóstwa i głodu” – powiedział.

Wyraził przekonanie, że przystąpienie Polski do IFAD jako 177. członka tej instytucji będzie początkiem długofalowego partnerstwa. „Bardzo się cieszę na aktywną rolę Polski. Bardzo dziękuję za uznanie wagi tego, by nie dawać biednym ryby, ale możliwości uczenia się, w jaki sposób można tę rybę złowić. IFAD inwestuje w mieszkańców wsi, by sami przejmowali odpowiedzialność za własny rozwój” – mówił.

Prezydent Duda w listopadzie 2019 r. podpisał ustawę o ratyfikacji porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. Na jej mocy Polska przystąpiła do IFAD.

Głównym celem działalności IFAD jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności w należących do IFAD krajach rozwijających się przez udzielanie im wsparcia finansowego na preferencyjnych warunkach, w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem organizacji międzynarodowych.

Działania IFAD są finansowane przede wszystkim z dobrowolnych wkładów państw członkowskich do budżetu IFAD, spłat pożyczek, dochodów z inwestycji i specjalnych wpłat ze strony państw trzecich niebędących członkami IFAD. Inne źródła finansowania obejmują: kredyty państwowe, a ostatnio coraz częściej kredyty preferencyjne i pożyczki na międzynarodowych rynkach kapitałowych.