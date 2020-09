Na wtorkowej konferencji w Poznaniu Wróblewski zaznaczył, że powołanie w 2017 r. Komisji Weryfikacyjnej ds. warszawskich nieruchomości "złagodziło problem" nadużyć reprywatyzacyjnych w stolicy. "Ograniczone są te najbardziej drastyczne sposoby działania czyścicieli tzn. odcinanie mediów czy najbardziej drastyczne formy eksmisji" – ocenił.

Podkreślił, że problem nadużyć przy reprywatyzacji nieruchomości albo stosowania lichwiarskich praktyk przy przejmowaniu mieszkań nadal dotyczy wielu miast, w tym Poznania. "Na koniec tego roku parlamentarnego chciałbym przygotować pewne uwagi, zalecenia, rekomendacje legislacyjne i w odpowiednich ministerstwach przekonywać, aby dokonać odpowiednich zmian w prawie" – zapowiedział.

Polityk zadeklarował, że w swoim poznańskim biurze poselskim uruchomi punkt konsultacyjny dla mieszkańców. "Zapraszam wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia, albo które chciałyby przedstawić swoją relację dotyczącą naruszeń praw lokatorskich" – powiedział. Dodał, że w jego biurze będą również udzielane porady prawne poszkodowanym mieszkańcom. "Być może, w niektórych przypadkach, będziemy w stanie pomóc w czasie toczących się procesów sądowych" - przyznał.

"Propozycje zmian zostaną sformułowane po przynajmniej sześciu miesiącach działania punktu konsultacyjnego. Dlatego, że istotne jest też w tym momencie zbadanie aktualnych problemów i ocena aktualnego sposobu działania instytucji publicznych, żebym mógł stwierdzić, które sprawy w tym momencie powinny być prawnie uregulowane" – wyjaśnił poseł.

Wróblewski ocenił, że w walce z tzw. czyścicielami kamienic istotny jest sposób stosowania prawa przez instytucje publiczne. "Nawet przy obecnych przepisach tych problemów mogłoby być zdecydowanie mniej, gdyby instytucje stosujące prawo działały z większą empatią, czasami ze zdrowym rozsądkiem. Czasami kuleje też kwestia realnie rzecz biorąc niechęci miasta, niechęci prokuratury, niechęci sądów, żeby rozwiązać istniejący problem" – przyznał.

Poseł zapowiedział, że w październiku i listopadzie zorganizuje w Poznaniu dwa spotkania dotyczące spraw lokatorskich. W pierwszym weźmie udział zastępca przewodniczącego Komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich Paweł Lisiecki. "Odbędzie się także spotkanie z Wojciechem Perlińskim, założycielem i prezesem stowarzyszenia 304 KK, które zajmuje się szczególnie problemami lichwiarskimi" – powiedział Wróblewski.

Polityk wyjaśnił, że istnieje trend wśród czyścicieli kamienic, którzy zaczęli pozyskiwać dane o trudnej sytuacji materialnej lokatorów nie tylko kamienic, ale i mieszkań spółdzielczych. "Wiedząc o tej trudnej sytuacji podstawiają im do podpisania różnego rodzaju niekorzystne umowy, czy wręcz dochodzi do utraty własności lokali na skutek tych umów" – podkreślił.

Wróblewski określił się jako zwolennik przyjęcia ustawy reprywatyzacyjnej. "Wyrządzono wielką krzywdę byłym właścicielom, że ta sprawa nie została załatwiona zaraz po 1989 r." – ocenił.

"Uważam, że nawet gdyby miało to oznaczać, ze względu na trudną sytuację finansową związaną z epidemią, dłuższe niż standardowe vacatio legis, to dobrze by było, żeby została przyjęta taka ustawa. Nawet z przyjęciem, że początek wypłat (odszkodowań – PAP) nastąpiłby z dwu lub trzyletnim odsunięciem w czasie" – powiedział.