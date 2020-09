Minionego dnia informowano o 2 836 wykrytych zakażeniach i był to najwyższy dobowy bilans infekcji od początku pandemii.

W sobotę przeprowadzono na Ukrainie ok. 27 tys. testów na obecność koronawirusa, a najwięcej infekcji wykryto w Kijowie (240).

Łącznie na Ukrainie zakażenie koronawirusem potwierdzono u 135 894 osób, zmarło od początku pandemii 2846 chorych na Covid-19, a wyzdrowiało 62 227 pacjentów. W kraju jest 70 821 aktywnych zachorowań.

Do 31 października na Ukrainie potrwa tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie. Do 28 września obowiązuje też tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)