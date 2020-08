Jak podał NFOŚ, dokładnie w ciągu roku funkcjonowania programu, Fundusz wypłacił 68 tys. dotacji w łącznej kwocie 339 mln zł. Przełożyło się to na powstanie 730 MW fotowoltaicznych instalacji prosumenckich, które stanowią obecnie 32 proc. całej energetyki prosumenckiej w Polsce.

Średnia moc mikroinstalacji zakładanej z pomocą programu „Mój prąd” to 5,606 kW.

Realizacja wszystkich złożonych dotychczas wniosków przełożyłaby się na uniknięcie emisji 584 tys. ton CO2 rocznie - podkreślił Fundusz.

„Mój prąd” to program dotacji do budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW na cele mieszkaniowe. Dotacja to maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł.

Trwa drugi nabór wniosków w programie. Potrwa do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania puli pieniędzy, przeznaczonej na ten program. (PAP)