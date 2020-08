Modlitwy z okazji Aszura odbędą się wczesnym popołudniem m.in. w meczecie w Bohonikach (Podlaskie). W gminach nie będzie jednak tzw. iftarów, czyli obiadów na zakończenie świątecznego postu. Powodem jest pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia.

"W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, musimy pozostać w domu. Pomimo towarzyszącego nam niepokoju, tym bardziej zachęcamy do postu tegoż dnia i przerwania go, o zachodzie słońca, tradycyjnie ugotowanym kompotem z nieparzystej liczby owoców" - poinformował na swojej stronie internetowej Muzułmański Związek Religijny w RP, najstarsza i najważniejsza organizacja polskich wyznawców islamu.

Dla szyickiego odłamu islamu żałobny dzień Aszura wiąże się z wydarzeniem z historii islamu. Chodzi o śmierć w bitwie pod Karbalą w 680 roku imama Husajna - potomka Fatimy, córki Mahometa. Na wieść o rodzinnej tragedii zrozpaczona Fatima miała wymieszać wszystkie potrawy przygotowane na radosne przyjęcie. Dlatego w ten dzień muzułmanie przygotowują właśnie kompot z nieparzystej liczby gatunków suszonych owoców (najczęściej siedmiu).

Dla szyitów to najważniejsze święto. Z tej okazji urządzają widowiska pasyjne odtwarzające śmierć imama Husajna, wnuka Mahometa, uczestniczą też w pochodach przez miasto, raniąc sobie głowy mieczami i uderzając się metalowymi biczami.

Dla sunnickiego odłamu islamu Aszura upamiętnia opuszczenie Egiptu przez Izraelitów.

Polscy wyznawcy islamu to przede wszystkim Tatarzy, którzy są w większości sunnitami. O Aszura, zwanym u nich czasami Aszurejnym Bajramem, pamiętają jednak bardziej ze względu na tradycję ich przodków, niż z powodów religijnych. Ich najważniejsze w roku święta religijne to Kurban Bajram (Święto Ofiarowania) i Ramadan Bajram (z okazji zakończenia miesiąca postu).

Najstarszą i najważniejszą organizacją polskich wyznawców islamu jest Muzułmański Związek Religijny w RP. Jego przedstawiciele oceniają, że w kraju jest ok. 5 tys. muzułmanów - obywateli polskich, w większości pochodzenia tatarskiego. Największe ich skupiska są na Białostocczyźnie. Liczbę wszystkich wyznawców islamu w naszym kraju szacuje się na ok. 25-30 tys. osób. Są to przede wszystkim studenci, biznesmeni, dyplomaci i uchodźcy z państw islamskich.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk