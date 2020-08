Do 3 sierpnia wydano 229 tys. 679 bonów turystycznych o łącznej wartości 195 mln 610 tys. 250 zł. Beneficjenci dokonali 5 tys. 79 płatności bonami na łączną kwotę 3 mln 873 tys. 962,79 zł. W rejestrze Polskiej Organizacji Turystycznej jest 9 tys. 248 podmiotów.

Na antenie TVP Info rzecznik ZUS odniósł się do pojawiających się w internecie ofert sprzedaży bonów turystycznego po obniżonej kwocie.

Żebrowski powiedział, że są "pojedyncze informacje, że w sieci pojawiają się oferty o sprzedaży bonu turystycznego". Zwrócił jednocześnie uwagę, że "w ustawie jest jasno powiedziane, że bonu turystycznego nie można zamienić na gotówkę, a także inne formy płatności".

Wyjaśnił, że sprzedaż kodu aktywacyjnego bonu turystycznego, to jedynie pierwszy krok do zrealizowania płatności bonem.

"Jeżeli wygenerujemy kod na platformie usług elektronicznych i pójdziemy z tym kodem do recepcji i zostanie on wpisany do systemu, to po chwili otrzymujemy kolejny kod i potwierdzenie naszej płatności, który także przekazujemy do recepcji. W ten sposób uwierzytelniamy całą transakcję" – tłumaczył rzecznik ZUS.

Polski Bon Turystyczny można aktywować od 1 sierpnia br. Na platformie PUE ZUS mogą to zrobić rodzice dzieci do 18 lat.

Bon to elektroniczny dokument uprawniający do świadczenia w wysokości 500 zł na każde dziecko. Można nim płacić zarejestrowanym podmiotom i organizacjom pożytku publicznego za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w Polsce. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Świadczenie to jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie wynosi tysiąc złotych.

Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego i bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE rodzice aktywują bon i otrzymają kod. Płatność odbywa się przez przekazanie numeru bonu podmiotowi i za pomocą dwóch kodów potwierdzających zakup w momencie płatności za usługę. Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania środków.

Lista zarejestrowanych podmiotów jest dostępna na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej.