Łączna liczba zakażeń od początku pandemii wynosi teraz w Rosji 828 990, a przypadków śmiertelnych - 13 673.

Najwięcej osób w ciągu minionej doby - 23 - zmarło w Petersburgu. Pod względem nowych zakażeń wciąż przoduje Moskwa, gdzie od wtorku przybyło 671 infekcji. Od początku lipca w stolicy Rosji liczba wykrywanych codziennie przypadków nie przekracza 700.

W Rosji przeprowadzono dotąd 27,5 miliona testów na obecność koronawirusa, w tym 242 tysiące w ciągu minionej doby.

Ze względu na liczbę zachorowań Unia Europejska co najmniej do połowy sierpnia nie otworzy swych granic dla obywateli Rosji - podała agencja TASS we wtorek, powołując się na źródło w delegacji jednego z państw unijnych. Lista krajów, z którymi państwa UE mogą otworzyć granice zostanie ogłoszona w najbliższych dniach, ale - jak wynika z tych doniesień - Rosja się na niej nie znajdzie. Kolejna lista będzie ogłoszona w połowie sierpnia.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)