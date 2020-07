Dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić; to poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków - napisała do europosłanki PiS Beaty Mazurek na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.