Według zebranych w środę przez PAP danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj od początku epidemii potwierdzono zakażenie koronawirusem u 6286 górników z kilkunastu kopalń, wobec 6297 dobę wcześniej

W ostatniej dobie stwierdzono też ozdrowienia 156 zakażonych wcześniej pracowników: 108 z JSW, 42 z PGG i 6 z Węglokoksu Kraj.

W JSW, gdzie w trakcie epidemii wykryto najwięcej w polskim górnictwie węgla kamiennego zakażeń, w środę rano łączna liczba takich przypadków wyniosła 3854 (od wtorku wzrost o 5).

Nowi zarażeni to pracownicy kopalni Budryk (do środy od początku epidemii koronawirusa stwierdzono tam u 281 pracowników, o 2 więcej, niż we wtorek) i kopalni Pniówek (1599, wzrost o 3).

W pozostałych kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie przybyło ostatniej doby osób zakażonych: w kopalni Zofiówka jest ich 1180, w kopalni Borynia 405, w kopalni Jastrzębie-Bzie 385, a w kopalni Szczygłowice – cztery.

Kwarantanną w środę pozostawało objętych 151 pracowników JSW (we wtorek było ich o 11 więcej). Wyzdrowiało natomiast 1303 osób (wzrost od wtorku o 108 osób).

W największej węglowej spółce – Polskiej Grupie Górniczej – od wtorku przybyły trzy nowe przypadki zakażeń i łącznie jest ich 1861. Wyzdrowiało dotąd 1421 osób – ta wartość wzrosła od wtorku o 42 osoby.

W PGG najwięcej zarażonych pracowników było w kopalniach Jankowice (675 – wzrost o 1), Sośnica (460), Murcki-Staszic (236), Marcel (236), Bolesław Śmiały (89), Bielszowice (71) i Ziemowit (27). Według wcześniejszych danych m.in. 25 przypadków było też w Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych.

W środę na kwarantannie przebywało 542 pracowników PGG (dzień wcześniej – o 50 więcej).

Oprócz zakładów PGG i JSW od początku epidemii zakażonych zostało też 590 górników z należącej do spółki Węglokoks Kraj bytomskiej kopalni Bobrek. Obecnie koronawirusa ma tam 15 osób (w tym trzech pracowników firm współpracujących z kopalnią); we wtorek za chore uznawano tam 21 osób. Wyzdrowiało łącznie 575 górników. Żaden z pracowników nie przebywa na kwarantannie.

Górnicy to ponad połowa z ponad 12 tys. wszystkich osób zarażonych w woj. śląskim (dane z wtorku, w tym blisko 5,4 tys. osób wyzdrowiało) i 19,3 proc. z ponad 32,5 tys. osób zakażonych w całej Polsce (również dane z wtorku). Śląskie pozostaje województwem o największej w Polsce liczbie potwierdzonych zakażeń.(PAP)

autor: Mateusz Babak