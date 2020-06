W środę prezydent Andrzej Duda podpisał zobowiązanie "Karta rodziny". To zbiór zasad, którymi - jak zdeklarował - będzie się kierował, podejmując decyzje o podpisywaniu ustaw uchwalanych przez parlament. Zakłada ona m.in. wsparcie dla rodzin i dla seniorów, rynek pracy przyjazny rodzinie, obronę instytucji małżeństwa oraz "ochronę dzieci przed ideologią LGBT".

Dokument został skrytykowany m.in. przez opozycję, która przekonywała, że zawarte w nim zapisy dzielą polskie społeczeństwo i odwracają uwagę od prawdziwych problemów.

O ten temat była pytana w TVP INFO wiceminister rodziny Alina Nowak. "+Karta rodziny+ zawiera działania, które zostały zrealizowane na przestrzeni ostatnich pięciu lat na rzecz wsparcia rodziny; podkreśla, jak wielką wartością dla nas wszystkich jest rodzina. +Karta rodziny+ nikogo nie obraża, nikogo nie wyklucza, odnosi się do naszej konstytucji" - powiedziała Nowak.

Jak wskazała, to właśnie jeden z przepisów konstytucji mówi o tym, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. "Rodzina w naszym społeczeństwie jest największą wartością. Te wszystkie programy, które znalazły się w +Karcie rodziny+, dają pewne poczucie bezpieczeństwa finansowego. Sami widzimy, jak bardzo rodzina poczuła się dzisiaj bezpiecznie otrzymując środki z różnych programów, takich jak +500 plus+, czy +300 plus+" - zaznaczyła wiceszefowa MRPiPS.

Dodała, że w ślad za tym idą działania prowadzone m.in. w ramach programu "Senior plus", "Maluch plus". "Jeżdżąc po Polsce obserwujemy, jakim ogromnym zainteresowaniem cieszą się te programy. Należy też podkreślić, jak ważne dla wszystkich Polek i Polaków było obniżenie wieku emerytalnego" - powiedziała.

"Dla mnie +Karta rodziny+ absolutnie nikogo nie wyklucza. Jest zapis dotyczący tego, że nie zgadzamy się z promowaniem ideologii LGBT. Myślę, że każdy z rodziców powinien sam wpływać, kształtować i wychowywać swoje dzieci, w taki sposób, jaki uważa za słuszny" - podkreśliła Nowak.

"Karta rodziny" podpisana przez Andrzeja Dudę zobowiązuje do utrzymania wszystkich prorodzinnych programów, które zostały wprowadzone podczas jego prezydentury, i dbanie o ich rozwój.

W zapisach znalazła się deklaracja o wsparciu finansowym dla rodzin, która gwarantuje kontynuację świadczeń "Rodzina 500 plus", "Dobry start" i "Mama plus". Deklaruje również wprowadzenie nowych programów wsparcia, w tym m.in. bonu wakacyjnego na każde dziecko w wysokości 500 zł i objęcie szczególną opieką rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.

Podpisując dokument, prezydent zobowiązał się do obrony instytucji małżeństwa i tworzenia dobrych warunków do wychowywania dzieci, tym samym deklarując brak zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne.