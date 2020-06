USA: Kolejny dzień protestów w Nowym Jorku; mimo deszczu przyszły tysiące

Deszczowa pogoda nie powstrzymała w czwartek tysięcy nowojorczyków przed udziałem w manifestacji przeciwko brutalności policji. To już piętnasty dzień protestów; w ocenie niektórych uczestników "nic nie wskazuje, by miały się one rychło zakończyć".