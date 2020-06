Indonezyjczycy nie pojadą w tym roku na pielgrzymkę do Mekki

Indonezja nie zezwoli swoim obywatelom na udział w hadżdżu, dorocznej muzułmańskiej pielgrzymce do Mekki - oświadczył we wtorek minister ds. religii. Przyczyną jest zagrożenie zakażeniami koronawirusem i niepewność co do regulacji planowanych przez Arabię Saudyjską.