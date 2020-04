W poniedziałek o godz. 10 Sejm wznowić ma obrady, podczas których posłowie mają zdecydować, czy zajmą się projektem PiS ws. głosowania korespondencyjnego. Projekt został złożony we wtorek i zgodnie z nim w wyborach prezydenckich możliwość głosowania korespondencyjnego będzie przysługiwać wszystkim wyborcom. Posłowie PiS złożyli również do projektu autopoprawkę, która zakłada, że w zarządzonych na 10 maja wyborach prezydenckich w 2020 r. głosowanie korespondencyjne będzie jedynym sposobem oddania głosu. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w drugiej turze wyborów.

W poniedziałkowej rozmowie na antenie RMF FM szef KPRM podkreślił, że ma nadzieję, że projektowane przepisy te zostaną przyjęte. Zaznaczył, że w obecnym porządku prawnym nie ma możliwości przesuwania według uznania terminów wyborów. "Muszą być spełnione określone przesłanki, dzisiaj tych przesłanek nie ma" - stwierdził.

Pytany w internetowej części rozmowy, jak w tej sprawie będzie głosował wicepremier Gowin, Dworczyk odparł, że nie wie. "Nie wiem, jak pan premier Gowin będzie dzisiaj głosował, ale mam nadzieję, że poprze dobry projekt, który tak naprawdę wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom, właściwie nas wszystkich, sprowadzającym się do tego, żeby wybory były bezpieczne" - powiedział.

Zdaniem wicepremiera, szefa Porozumienia Jarosława Gowina wybory prezydenckie 10 maja nie mogą się odbyć, a bezpiecznym terminem jest przesunięcie ich o dwa lata. W miniony piątek poinformował on, że złoży projekt zmiany konstytucji, który przedłuży obecną kadencję prezydenta o dwa lata, przy założeniu, że Andrzej Duda nie będzie już kandydował na następną kadencję. W piątek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska oświadczyła, że politycy PiS "popierają i będą popierać" propozycję Gowina. Propozycja ta nie zyskała poparcia ugrupowań opozycyjnych.