W opublikowanym przez ministerstwo zdrowia w Lizbonie komunikacie podano, że w Portugalii zmarły dotąd 3 osoby, a zakażonych zostało 785.

Dziennik “Observador” poinformował wieczorem, że późnym popołudniem w czwartek nastąpił zgon czwartej ofiary koronawirusa. Informacji tej dotychczas nie potwierdziło jednak ministerstwo zdrowia.

Dwa główne regiony, w których hospitalizowane są osoby zakażone koronawirusem w Portugalii, to aglomeracja Lizbony oraz Porto.

W nocy ze środy na czwartek w Portugalii został wprowadzony stan wyjątkowy. Będzie on obowiązywał do 2 kwietnia z możliwością przedłużenia go w sytuacji nasilenia pandemii.

Osoby lekceważące restrykcje związane ze stanem wyjątkowym będą mogły zostać skazana na karę do roku więzienia.

Od piątku obowiązywał w Portugalii stan zagrożenia epidemicznego, na którego podstawie zobowiązano m.in. placówki gastronomiczne do ograniczenia liczby klientów, zamknięto szkoły i uczelnie wyższe, a także zredukowano liczbę kursujących środków transportu w miastach.