Jak przekazał Trzaskowski wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą teraz wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów można znaleźć na stronach placówek lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl.

Można też nadal zrobić to tradycyjnie i dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. "W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo" - poinformował Trzaskowski.

Prezydent Warszawy zwrócił przy tym uwagę, że w przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu tego dokumentu. (PAP)