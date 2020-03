Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

Wśród krajów europejskich wirus najbardziej rozprzestrzenił się we Włoszech, gdzie potwierdzono ponad 3 tys. przypadków, we Francji - 285 przypadków, w Niemczech - 262 przypadki oraz w Hiszpanii - 200 przypadków. Zachorowania mają miejsce również w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii, w Irlandii, w Norwegii, w Holandii, w Szwecji, w Finlandii, w Austrii, w Belgii, w Grecji, w Chorwacji, w Czechach, w Słowenii, na Białorusi, w Rumunii, na Litwie, na Łotwie, w Estonii, na Węgrzech i na Ukrainie.

W Polsce w środę potwierdzono pierwszy przypadek nowego koronawirusa. Pacjent, u którego go wykryto, jest hospitalizowany w Zielonej Górze; przyjechał z Niemiec. Jego stan jest dobry.

Do czwartku, 5 marca na całym świecie odnotowano 93 315 potwierdzonych przypadków. Liczba ofiar śmiertelnych choroby wzrosła do 3 282, czyli o 80 w stosunku do danych środowych. Zgony zgłoszono z: Chin (3014), Włoch (107), Iranu (92), Korei Południowej (35), Stanów Zjednoczonych (11), pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia - 6), Japonii (6), Francji (4), Australii (2), Filipin (1), San Marino (1), Hiszpanii (1), Tajwanu (1) i Tajlandii (1).

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu i Japonii. W przypadku osób przebywających na terenie Niemiec, Francji i Hiszpanii sanepid zaleca zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazują typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.